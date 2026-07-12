/उमर अब्दुल्ला के दावे पर BJP की खुली चुनौती: या तो सबूत दें या 24 घंटे में मांगें माफी, हवा में तीर न चलाएं मुख्यमंत्री

Sudhanshu Trivedi: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए 'विधायक खरीद-फरोख्त' के आरोपों पर अब देश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है. दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने उमर अब्दुल्ला के बयानों पर बेहद तीखा और चौतरफा पलटवार किया है.
सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री के आरोपों को पूरी तरह से 'हास्यास्पद, तथ्यहीन और हताशा से भरा' करार देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने का साफ प्रमाण है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को अभी से यह अहसास हो गया है कि वे जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए अपनी संभावित नाकामियों को छिपाने के लिए वे पहले से ही केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं.
आज जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने बेहद गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है। उन्होंने बिना किसी तथ्य या प्रमाण के भारतीय जनता पार्टी पर निराधार आरोप लगाए हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट कहा है कि या… pic.twitter.com/4zZxYG6TqZ
Dr. Sudhanshu Trivedi (@SudhanshuTrived) July 11, 2026
सुधांशु त्रिवेदी ने उमर अब्दुल्ला के उस दावे को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने बीजेपी के करीबी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील द्वारा 20 से 30 करोड़ रुपये का ऑफर दिए जाने की बात कही थी. त्रिवेदी ने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए.
बीजेपी प्रवक्ता ने दो टूक शब्दों में मांग की कि उमर अब्दुल्ला तुरंत उस तथाकथित 'सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील' का नाम देश और जम्मू-कश्मीर की जनता के सामने सार्वजनिक करें, जिसने उन्हें यह ऑफर दिया था. यदि उनके पास इस बात का कोई भी ऑडियो, वीडियो या पुख्ता सबूत है, तो उसे तुरंत जांच एजेंसियों को सौंपें. बिना किसी प्रमाण के देश की शीर्ष अदालत के वकीलों और एक राजनीतिक दल की छवि धूमिल करना बेहद निंदनीय है. अगर मुख्यमंत्री अगले 24 घंटे में इस बात का कोई सबूत नहीं देते हैं, तो यह साफ हो जाएगा कि वे सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए झूठ बोल रहे थे और बीजेपी इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाने पर भी विचार कर सकती है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने उमर अब्दुल्ला के 'पिछले दरवाजे से एंट्री' वाले तंज पर भी करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और वह पिछले दरवाजे से नहीं, बल्कि जनता के आशीर्वाद और सीधे जनादेश से सरकार बनाने में विश्वास रखती है.
त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा जम्मू-कश्मीर के विकास, वहां के युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह कलम देने और राज्य को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम किया है. उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए दिल्ली से टकराव का जो नाटक कर रहे हैं, उसे जम्मू-कश्मीर की समझदार जनता अच्छी तरह समझती है. बीजेपी के इस आक्रामक पलटवार के बाद अब गेंद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पाले में है कि क्या वे अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश करते हैं या फिर यह मामला महज एक सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा.