/पुंछ में सनसनीखेज खुलासा: ज्वेलरी की दुकान से मिले AK-47 के कारतूस और पाकिस्तानी झंडे, बड़ी साजिश का शक

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में पुलिस ने एक ज्वेलरी दुकान पर छापेमारी की है. तलाशी के दौरान दुकान से AK-47 राइफल के जिंदा कारतूस, पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है. अब सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सरहद पार का यह सामान आखिर इस दुकान तक कैसे पहुंचा. कार्रवाई को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए पुंछ पुलिस के साथ नायब तहसीलदार और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी मौके पर मौजूद रही.
इस दुकान पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने अचानक दबिश दी थी. इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. यह दुकान पुंछ के मोहल्ला खोरीनार के रहने वाले नरिंदर सिंह के बेटे दविंदर सिंह की बताई जा रही है.
पुलिस और एफएसएल की टीम ने दुकान के कोने-कोने की बारीकी से तलाशी ली. इस दौरान मिले सामान ने सुरक्षा अधिकारियों के कान खड़े कर दिए. दुकान से मिले सामान में शामिल हैं
AK-47 असॉल्ट राइफल के 5 जिंदा राउंड (कारतूस)
105 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा
30 पाकिस्तानी पोस्टर
2 पाकिस्तानी झंडे
रात 10 बजे तक चला सर्च ऑपरेशन
यह छापेमारी और तलाशी अभियान रात करीब 10 बजे तक चला. इसके बाद पुलिस ने बरामद किए गए पूरे सामान को सील कर सुरक्षित रख लिया है. एफएसएल टीम की मौजूदगी का मतलब साफ है कि इन सभी चीजों की वैज्ञानिक और फिंगरप्रिंट जांच कराई जाएगी, ताकि यह साफ हो सके कि इन सामग्रियों को किसने और कब छुआ था.
मामला सीमावर्ती जिले का है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले रही हैं. पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.अब जांच इस बात की हो रही है कि जंग में इस्तेमाल होने वाले कारतूस और पाकिस्तानी प्रचार सामग्री इस दुकान तक पहुंचे कैसे? क्या कोई सामान्य ज्वेलरी शॉप सिर्फ दिखावा थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं.