Kashmir Amarnath Yatra: जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, अनंतनाग पुलिस ने 'प्रोजेक्ट हॉक आई' शुरू किया है. यह एक व्यापक निगरानी और सुरक्षा पहल है, जिसका मकसद पूरी यात्रा के दौरान आसमान से लेकर जमीन तक चौबीसों घंटे नजर रखना है.
इस पहल के तहत, अनंतनाग पुलिस ने आधुनिक तकनीक और रणनीतिक रूप से जवानों की तैनाती के जरिए एक मल्टी-लेयर सुरक्षा और निगरानी ग्रिड तैयार किया है. हवाई निगरानी के लिए, अहम जगहों पर 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात की जा रही हैं, जो रियल-टाइम मॉनिटरिंग और हालात की बेहतर जानकारी देती हैं. हवाई निगरानी नेटवर्क किसी भी उभरती हुई स्थिति का तुरंत आकलन करने और ज़मीनी यूनिट्स द्वारा त्वरित कार्रवाई करने में मदद करता है.
जमीन पर, निगरानी क्षमता को मजबूत करने और इलाके पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए संवेदनशील जगहों पर 28 रणनीतिक 'मचान मोर्चे' (ऊंचाई पर बने निगरानी पोस्ट) बनाए गए हैं.
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और प्रभावी कार्रवाई की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए तय जगहों पर 22 खास तौर पर प्रशिक्षित स्नाइपर टीमें भी तैनात की गई हैं.
निगरानी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए, यात्रा मार्ग की अहम जगहों पर 416 हाई-रिजॉल्यूशन CCTV कैमरे और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) लगाए गए हैं.
ये सिस्टम लगातार रियल-टाइम मॉनिटरिंग करते हैं और संदिग्ध गतिविधियों की समय पर पहचान करने में मदद करते हैं, जिससे सुरक्षा के एहतियाती उपाय मजबूत होते हैं.
प्रोजेक्ट हॉक आई के जरिए, अनंतनाग पुलिस ने आसमान और जमीन दोनों जगह अपनी नजरें जमा ली हैं और एक ऐसा बेहतरीन निगरानी नेटवर्क बनाया है जो तीर्थ यात्रा मार्ग की पूरी निगरानी सुनिश्चित करता है. यह पहल सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और पेशेवर पुलिसिंग के तरीकों का इस्तेमाल करने के प्रति अनंतनाग पुलिस की प्रतिबद्धता को दिखाती है. अनंतनाग पुलिस, जो श्री अमरनाथ यात्रा क्षेत्र के मुख्य हिस्से की सुरक्षा संभालती है, तीर्थ यात्रा के हर पहलू की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू और सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.