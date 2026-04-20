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QR कोड से पहचानिए टूर ऑपरेटर, पोनी राइडर और... पहलगाम हमले की पहली बरसी से पहले आपको सुरक्षित रखने का नया सिस्टम लागू

जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर एक अनोखी QR कोड-आधारित पहचान प्रणाली शुरू की है, जिसका खास मकसद पहलगाम और कश्मीर के दूसरे बड़े टूरिस्ट जगहों पर सुरक्षा बढ़ाना है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:43 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर (ai)
सांकेतिक तस्वीर (ai)

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर एक अनोखी QR कोड-आधारित पहचान प्रणाली शुरू की है. जिसका मकसद पहलगाम समेत कश्मीर के दूसरे बड़े टूरिस्ट जगहों पर सुरक्षा बढ़ाना है. यह खास पहल 22 अप्रैल, 2025 को बैसारन घाटी में हुए हिंदू सैलानियों के नरसंहार के बाद एक बड़े सुरक्षा उपाय के तौर पर शुरू की गई है. पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में कुल 25 हिंदू सैलानियों के साथ एक स्थानीय मुस्लिम पोनी-राइड ऑपरेटर की भी आतंकवादियों ने दिन दहाड़े  और सरेआम गोलियों से भून कर रख दिया था. 

ये QR कोड सिस्टम टूरिज्म से जुड़े सभी लोगों का रियल-टाइम डिजिटल वेरिफिकेशन करने के लिए बनाई गई है. कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट जगहों पर काम करने वाले करीब 25,000 सर्विस प्रोवाइडर, जिनमें पोनी-राइड ऑपरेटर, फोटोग्राफर, फेरीवाले, दुकानदार और बाहरी वेंडर शामिल हैं. इन सबको इस QR कोड सिस्टम के दायरे में लाया जा रहा है.

हर सर्विस प्रोवाइडर को यूनिक QR कोड मिलने से पहले, पुलिस द्वारा की जाने वाली कड़ी बैकग्राउंड जांच और आधार से जुड़े रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. जैसे ही कोई टूरिस्ट अपने मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन करता है, तो कोड में सर्विस प्रोवाइडर का पूरा नाम, मोबाइल नंबर, पता, रजिस्ट्रेशन की स्थिति और पुलिस वेरिफिकेशन की स्थिति दिखाई देती है.

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अधिकारियों ने पहलगाम में 17-18 ऐसे 'हॉटस्पॉट' (ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके) और कश्मीर के दूसरे टूरिस्ट जगहों पर भी उतने ही 'चेकिंग पॉइंट' तय किए हैं, जहां बिना इजाजत एंट्री रोकने के लिए इन कोड की सख्ती से जांच की जा रही है. इस पूरी कवायद का मकसद टूरिस्टों का भरोसा फिर से जीतना और ये पक्का करना है कि वो सिर्फ जांचे-परखे और भरोसेमंद पेशेवरों टूर ऑपरेटर्स से ही संपर्क करें. उनकी पहचान की तुरंत पुष्टि होने के चलते सैलानियों से धोखाधड़ी रोकने और ज्यादा पैसे वसूलने की घटनाओं पर भी असरदार तरीके से रोक लगी है.

टूरिज्म से जुड़े लोगों का इस तरह डिजिटल रिकॉर्ड रखने से सुरक्षा एजेंसियों को बेहतर निगरानी रखने में मदद मिलती है, और वे संवेदनशील इलाकों में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी का तुरंत पता लगा सकती हैं.

पोनीवाला फेडरेशन  ने किया स्वागत

इस कदम को टूरिस्टों की सुरक्षा और भरोसे को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इस पहल में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस इलाके में आने वाला हर टूरिस्ट सुरक्षित रूप से घूम सके. इस प्रणाली का मुख्य मकसद सिर्फ़ टूरिस्टों की ही नहीं, बल्कि उनसे बातचीत करने वाले स्थानीय सर्विस प्रोवाइडरों की भी पारदर्शिता और निगरानी बनाए रखना है.

पोनीवाला फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रऊफ ने कहा, 'यह एक सराहनीय कदम है. पहलगाम में, पर्यटन से जुड़ा हर शख्स चाहे, वो टट्टू चलाने वाला हो, दुकानदार हो, टैक्सी ड्राइवर हो या गाइड, सबका वेरिफिकेशन कर लिया गया है. इससे हमाके ग्राहकों के मन में सुरक्षा की मजबूत भावना पैदा होती है. बस एक साधारण स्कैन से, वे सारी जरूरी जानकारी पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने वेरिफाई किया है या नहीं.

क्यों जरूरी था ये सिस्टम?

कश्मीर में रोजाना सैकड़ों पर्यटक आते हैं, जिनमें से कई पहलगाम की ओर जाते हैं. ऐसे में, QR-आधारित यह सिस्टम उनके अनुभव को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. सैलानियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है और इसे एक ऐसा भरोसेमंद कदम बताया है, जो घाटी में यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है.

अधिकारियों ने इस सिस्टम को भरोसा बढ़ाने वाला कदम बताते हुए कहा, 'जुलाई में शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा को देखते हुए, प्रशासन का लक्ष्य पर्यटकों और तीर्थयात्रियों, दोनों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और अचूक सिस्टम तैयार करना है. अधिकारियों का मानना ​​है कि QR-आधारित वेरिफिकेशन को शामिल करने से न केवल जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित पर्यटन स्थल के तौर पर कश्मीर की छवि भी और मजबूत होगी.

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