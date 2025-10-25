चुनावी नतीजे NC-BJP का फिक्स मैच? इस बड़े नेता का मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला

Rajya Sabha Elections: जम्मू-कश्मीर के राज्यसभा चुनावों के नतीजे आने के बावजूद नतीजों पर रार छिड़ी हुई है. नेशनल कॉंफ्रेंस तीन और बीजेपी एक सीट जीतकर गदगद है. दूसरी ओर कई नेता ऐसे भी हैं जो राज्यसभा चुनावों को एनसी-बीजेपी का फिक्स मैच बता रहे हैं. चुनावी नतीजों के पोस्टमार्टम के बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन (Sajjad Gani Lone) ने जम्मू-कश्मीर में राज्य सभा चुनाव के सभी नतीजों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. एनसी की तीखी आलोचना करते हुए लोन ने एनसी और बीजेपी के बीच एक पहले से फिक्स मैच खेलने का आरोप लगाया.

आरोपों की झड़ी

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसी-बीजेपी पर एक साथ निशाना साधते हुए लोन ने चुनावी नतीजों पर बहुत कुछ कहा. उन्होंने एनसी के राजनीतिक आचरण को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए. लोन ने एनसी द्वारा अपने एक उम्मीदवार को अतिरिक्त वोट दिलाने को हेराफेरी का संकेत बताया. उन्होंने सवाल पूछा कि कितने विधायकों ने जानबूझकर क्रॉस-वोटिंग की या बीजेपी की मदद के लिए उनके वोट खारिज कर दिए गए.

उन्होंने आगे कहा, 'ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जिसे समझना मुश्किल हो. एकदम गणितीय फॉर्मूले से ये सिद्ध होता है कि ये नतीजे एक साजिश थी. अगर चौथे उम्मीदवार को 29 वोट मिलते तो वह जीत जाता, लेकिन उन्होंने तीसरे उम्मीदवार को 31 वोट दिए.' दरअसल आरोप ये भी है कि एक अमान्य वोट एनसी का है और उन्होंने जानबूझकर भाजपा की मदद करने की कोशिश की.' जबकि एनसी नेता और सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी पार्टी के एक भी विधायक का वोट इधर-उधर नहीं गया.

'बुराई की धुरी'

उन्होंने एनसी और भाजपा के बीच गठबंधन को 'बुराई की धुरी' बताया और एनसी पर 'लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक धोखाधड़ी' का आरोप लगाया. लोन ने एनसी की राजनीतिक ईमानदारी पर सवाल उठाया और कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस कथित विश्वासघात के प्रति 'जागृत' होने की ज़रूरत है.

सज्जाद लोन ने एनसी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस को राज्यसभा की एक हारी हुई सीट देने की पेशकश की है, जबकि उनके अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए यह एक बेहतर विकल्प है. उन्होंने दावा किया कि एनसी ने दिल्ली का विरोध करने का नाटक करते हुए उन्हें 'अपमानित' किया.

क्रॉस वोटिंग एनसी ने की: लोन

लोन ने कहा, 'मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि सारी क्रॉस वोटिंग एनसी ने की है. अगर आरटीआई का कोई प्रावधान है तो हम इसे साबित कर सकते हैं. गठबंधन से कुल सात विधायक बीजेपी के साथ हैं और यह साबित हो चुका है. एनसी पहले सभी को बीजेपी का प्रतिनिधि कहती थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि एनसी ही बीजेपी की बी टीम और उनकी स्टेट प्रतिनिधि है. अगर उन्होंने कांग्रेस को सीट दी होती, तो हम भी वोट देते'.

मेहराज मलिक के बचाव में सज्जाद ने कहा कि वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते थे. एनसी को पता होना चाहिए कि वो बलिदान दे रहे हैं और जेल में कष्ट झेल रहे हैं, यह एक बेशर्मी भरा आरोप है.