कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा, 'मांस कांड' ने तोड़ दी कारोबारियों की कमर

Jammu Kashmir News: देश भर में बहुत सारे लोग हैं जो मटन-चिकन के शौकीन हैं. ये बड़े-बड़े होटलों में मटन-चिकन खाने जाते हैं. कश्मीर में भी भारी संख्या में लोग इसका सेवन करते हैं. कश्मीर में पहले रोजाना 6000 किलो मटन की खपत होती थी लेकिन जब से सड़े हुए मांस कांड का खुलासा हुआ है उसके बाद से मटन की ब्रिक्री पूरी तरह से प्रभावित हुई है. आलम ये है कि अब प्रतिदिन 1000 किलो से भी कम मटन की बिक्री हो रही है, इसने उद्योग को भी काफी नुकसान पहुंचाया है.

कश्मीर में हुए इस सड़े हुए मांस कांड ने होटल, रेस्टोरेंट और मटन विक्रेताओं के 100 करोड़ रुपये के उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है. 13,000 किलोग्राम से ज़्यादा सड़ा हुआ मटन और हज़ारों फ्रोजन चिकन ज़ब्त किए गए हैं, जिससे लोग बाहर का खाना खाने और घर लेने से डरने लगे हैं और बाहर खाना लगभग बंद कर दिया है. श्रीनगर से लेकर कश्मीर के हर कोने में बड़े होटल, रेस्टोरेंट से लेकर सड़क किनारे छोटे-छोटे खाने-पीने के ठेले वाले लगभग खाली बैठे हैं, मटन, चिकन और किसी भी मांसाहारी भोजन के कारोबार में 80-85% की गिरावट आई है. कुछ लोगों द्वारा किए गए इस अपराध ने पूरे कश्मीर में इस उद्योग को प्रभावित किया है.

कभी वज़वान, रोगन जोश और कबाब जैसे व्यंजनों का आनंद लेने वाले ग्राहकों से गुलजार रहने वाले रेस्टोरेंट अब खाली पड़े हैं, जहां रोजाना 600 ग्राहक आते थे वहां आज 10 ग्राहक भी मुश्किल से आते है. बड़े रेस्टोरेंट मालिक चिंतित हैं और फूड सेफ्टी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें इस बड़े कांड की जानकारी क्यों नहीं थी और नियमित जांच क्यों नहीं की जा रही है. शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट से मालिक ओमी बाबा ने कहा, "लगभग 80% बिक्री कम हो गई है, न केवल मटन की, बल्कि लोग अब घर से बाहर कुछ भी खाने में संदेह करते हैं, ग्राहकों का भरोसा उठ गया है, सवाल उठा रहे है कि आप हमें क्या दे रहे हैं.

इस व्यवसाय में हमारी तीन पीढ़ियां हैं, लेकिन लोग अब डरे हुए हैं, खाद्य विभाग की भी चूक है, दो साल में कोई नियमित जांच नहीं होती, उन्हें छह महीने में जांच करनी चाहिए और खबरें प्रसारित की गईं कि हर बड़े होटल में यह मांस जा रहा है, उन्हें उनका नाम बताना चाहिए, यह सामान्यीकरण किया जाना कि सभी होटल एक जैसे हैं गलत है. इतना बड़ा कांड चल रहा था, उन्हें पता होना चाहिए था कि 30 टन मांस आ रहा है और इतने सालों से आ रहा था, हमने उन्हें सूचित किया, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. आर्थिक नुकसान बेहद है लेकिन रेपुटेशन के लिहाज से जो नुकसान हुआ वो अपूरणीय है.

जुलाई के मध्य में शुरू हुए छापों से यह संकट शुरू हुआ, जब कोल्ड स्टोर यूनिट्स और रेस्टुरेट्स में से सड़ा हुआ मांस मिला, जिससे व्यापक सार्वजनिक अविश्वास पैदा हुआ. ग्राहकों ने मांस-आधारित व्यंजनों से परहेज करना शुरू कर दिया, जिससे शहरों से लेकर हिल स्टेशनों तक के रेस्तरां में ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई. पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर घाटी भर में रेस्तरां खुलने में तेजी आई है. इस "रेस्तरां के तेजी से बढ़ने" के विकास ने खाने की आदतों को बदल दिया और नई पीढ़ी बाहर खाने की इस संस्कृति से सबसे ज्यादा शामिल हुई. इस रेस्तरां बूम को चलाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता युवा थे जो अपनी टीनएज, 20 और 30 के उम्र के शुरुआती दौर में थे, वे काफी प्रभावित हुए. कश्मीर के नए रेस्तरां में विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, जिनमें चीनी, भारतीय, यूरोपीय और मध्य पूर्वी शामिल हैं, साथ ही पारंपरिक कश्मीरी व्यंजन जैसे वज़वान, मुख्य रूप से मटन और चिकन हैं.

कश्मीर को भारत में सबसे अधिक मटन उपभोग वाला स्थान माना जाता है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कश्मीरी में हर दिन 60 टन मटन की खपत हैं और इसमें से आधा (30) टन देश के कई राज्यों से आयात किया जाता है. इसके अलावा, 22 टन चिकन की खपत है जिस में से लगभग 12 टन आयात किया जाता है लेकिन कांड के बाद अब आयातित मात्रा घटकर केवल 5 टन रह गई है. मटन और चिकन दोनों की यह मात्रा भी कंज्यूम नहीं होती. कश्मीर के होटल और रेस्टोरेंट क्लब के सचिव तारिक अहमद ने कहा, "सड़े हुए मांस की घटना ने उद्योग को बिखेर दिया है. हमारे पास केवल 10-15% काम बचा है, बाकी सब खत्म हो गया है. खासकर चिकन का आंशिक रूप से तैयार किया हुआ चिकन लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दिया है.

धार्मिक मामले भी सामने आए हैं, क्या वह हलाल है या नहीं. लोग बहुत सावधान हो गए हैं. मटन केवल कसाई की दुकानों से ही लिया जाता है, लगभग सभी रेस्टोरेंट में काम खत्म है, अगर कोई रेस्टोरेंट जाता है, तो वह शाकाहारी व्यंजन ही मंगवाता है, हमारे पास मांसाहारी भोजन का मुख्य काम है, जो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, ज़्यादातर वे रेहड़ी-पटरी वाले जो पारंपरिक मटन वाज़वान बेचते है प्रभावित हुए हैं. इस बार उनकी बिक्री 10% से ज़्यादा नहीं है. मटन रेस्टोरेंट उद्योग को करोड़ों का नुकसान हुआ है.सबसे ज़्यादा प्रभावित सड़क किनारे के छोटे होटल और रेस्टोरेंट हैं, जो अब शाकाहारी मेनू अपना रहे हैं ग्राहकों को बनाए रखने के लिए नए व्यंजन पेश कर रहे हैं. कश्मीर का सबसे लोकप्रिय बारबेक्यू स्ट्रीट खय्याम है. यह स्ट्रीट आजकल सुनसान है, जहां दोनों तरफ दिन भर सजे-धजे मुर्गियां, कबाब और बारबेक्यू दिखते थे, अब एक दुकान जो दिन में 200 बारबेक्यू बेचती थी, अब सिर्फ़ 10-20 बेच रही है. श्रीनगर के इस मशहूर खय्याम बारबेक्यू इलाके में पहले रोज़ाना लगभग 1 लाख रुपये की बिक्री होती थी, जो अब घटकर सिर्फ़ 10,000 रुपये रह गई है.

खय्याम स्ट्रीट के सड़क किनारे मटन विक्रेता सचिन कुमार ने कहा, "काम 100% से गिर गया है, सिर्फ़ 20% काम बचा है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मांस बाहर से आता था, जो अब बंद हो गया है और अब कोई भी उसे बेचता नहीं है लेकिन लोगों को अब शक है कि आगे भी ऐसा ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने खाना बंद कर दिया है. अब ग्राहक सादा खाना मांगते हैं, सब्ज़ियां मांगते हैं, मांसाहारी नहीं. बड़े होटल व्यवसायियों और रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा स्वच्छता मानकों और मांस की आपूर्ति को प्रदर्शित करने के लिए सोशल मीडिया अभियानों और फ़ूड इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी करके विश्वास बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जनता के विश्वास बहाल होने में काफ़ी समय लग सकता है, जानता मांग कर रही है कि भविष्य में किसी भी संकट को रोकने के लिए कड़े नियमों के साथ स्थानीय बूचड़खानों और ट्रांसपर्सी राखी जाए.

बता दें कि जम्मू और कश्मीर फ़ूड सेफ्टी विभाग ने जुलाई के मध्य में सामने आए सड़े हुए मांस कांड पर सक्रिय रूप से करवाई की है. एक गुप्त सूचना के आधार पर, फ़ूड सेफ्टी विभाग ने श्रीनगर पुलिस के साथ मिलकर लगातार छापे मारे की और अब तक 13,000 किलोग्राम से ज़्यादा सड़ा हुआ, बिना लेबल वाला मटन ज़ब्त किया है. इसके अलावा, हज़ारों तैयार मुर्गियां और सड़ी हुई मछलियां भी नष्ट कर दी गईं. छापेमारी को देखते हुए, कई स्टॉकहोल्डर्स ने चुपके से सैकड़ों किलोग्राम मटन नष्ट कर दिया. उत्तर से दक्षिण कश्मीर तक झेलम नदी में मटन की एक बड़ी खेप मिली, इसकी शुरुआत श्रीनगर के ज़कूरा स्थित सनशाइन फ़ूड्स से 1,200 किलोग्राम सड़ा हुआ मांस बरामद होने से हुई, जिसके बाद और भी जब्ती की गई.

विभाग ने बूचड़खानों, कोल्ड स्टोरेज इकाइयों, रेस्टोरेंट और खुदरा बाजारों में निरीक्षण तेज कर दिया है, विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि जन स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और नागरिकों से सतर्क रहने और खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की. ​​अधिकारियों ने पुष्टि की कि ज़ब्त किए गए मांस के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए हैं, जिसके परिणाम जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे, विभाग ने व्यवस्थागत समस्याओं को स्वीकार किया और कहा कि यह घोटाला मांस के अलावा चावल, मसालों और मिठाइयों जैसे अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थों तक भी फैला हुआ है. जम्मू-कश्मीर में नकली रसगुल्ले और नकली पनीर सहित 51,000 किलोग्राम से ज़्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ ज़ब्त किए गए, जिससे संकट की गहराई का पता चलता है.

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद, विभाग को असुरक्षित मांस की बिक्री को रोकने के उपायों पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है. न्यायालय ने एफएसएसएआई को भी पक्षकार बनाया है, जिससे उनकी कार्रवाइयों पर न्यायिक निगरानी का संकेत मिलता है. विभाग लाभ के लिए जनस्वास्थ्य से समझौता करने वाले व्यापारियों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए काम कर रहा है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब नियमित निरीक्षण, आधुनिक परीक्षण सुविधाओं और सख्त आपूर्ति श्रृंखला निगरानी के माध्यम से प्रवर्तन को मजबूत किया है. हालांकि, कार्रवाई में देरी और गिरफ्तारी या रैकेट के पीछे के लोगों की पहचान को सार्वजनिक ना करने के लिए उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा रहा है.