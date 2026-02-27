घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां; कब्जे में लेकर जारी पूछताछ

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में सेना ने बुधवार को रात लगभग 8 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा. सेना ने संदिग्ध से पूछताछ की और उसके पहचान की जांच करने लगी. इसके साथ ही जिस इलाके में वह पकड़ा गया था उसकी निगरानी भी की जा रही है.
Jammu-Kashmir News: जम्मू के हाई-सिक्योरिटी माने जाने वाले सैनिक कॉलोनी इलाके में बुधवार (25 फरवरी 2026) रात करीब 8 बजे सेना की 157 टेरिटोरियल आर्मी (TA) के इंटेलिजेंस विंग ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया. संदिग्ध की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर सेना के इंटेलिजेंस स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ की.
शुरुआती पूछताछ के बाद संदिग्ध व्यक्ति को आगे की जांच और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया. सूचना मिलते ही सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी के प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और संदिग्ध को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.
सूत्रों के मुताबिक यह इलाका सेना के प्रतिष्ठानों और पूर्व सैनिकों की रिहाइश के कारण बेहद संवेदनशील माना जाता है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं. संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद पूरे इलाके में सतर्कता और बढ़ा दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी तेज कर दी गई है.
सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध के बैकग्राउंड, स्थानीय संपर्कों और जम्मू में मौजूदगी के मकसद की गहन जांच कर रही हैं. फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है.
