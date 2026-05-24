बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा; टला बड़ा खतरा

Jammu-kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने बड़ा अभियान चलाते हुए बारामूला में RPG गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया. सुरक्षाबलों की इस फुर्ती से एक बड़ा संबावित खतरा टला.
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Jammu-kashmir Anti Corruption Operation: उत्तरी कश्मीर के बारामूला में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में RPG गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ. अभियान को लेकर सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शनिवार ( 23 मई 2026) को देर रात बारामूला जिले के निलसार कंडी इलाके में एक समन्वित तलाशी अभियान के दौरान रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया.
बता दें कि घाटी में यह अभियान बारामूला पुलिस, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया, जब एक विशेष खुफिया जानकारी मिली कि इलाके में आतंकवादियों से जुड़ा सामान मौजूद है. तलाशी के दौरान, सुरक्षा बलों ने OG-7V RPG गोला-बारूद के 14 राउंड और PG-7P RPG गोला-बारूद के 9 राउंड जब्त किए.
अधिकारियों ने कहा कि इस बरामदगी से एक संभावित खतरा टल गया है और यह पूरे उत्तरी कश्मीर में चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है. गोला-बारूद को तकनीकी जांच और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए हिरासत में ले लिया गया है और कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है. सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि आसपास के इलाकों में तलाशी तेज कर दी गई है ताकि आतंकवादियों से किसी भी संभावित जुड़ाव का पता लगाया जा सके और गोला-बारूद छिपाने में शामिल लोगों की पहचान की जा सके.
वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षाबलों की ओर से चलाए गए इस अभियान की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में पुलिस, सेना और अर्धसैनिक इकाइयों के बीच मजबूत समन्वय का एक उदाहरण बताया. मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है. जांच आगे बढ़ने के साथ ही और जानकारी मिलने की उम्मीद है.
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