/भार-भरकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु, भीड़ के चलते अस्थायी रूप से बंद यात्रा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी रुकी

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board: माता वैष्णो देवी भवन में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. भवन क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार शाम को यात्रा पंजीकरण काउंटरों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. बोर्ड प्रशासन के अनुसार यात्रा को रविवार सुबह 4 बजे के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा और पंजीकरण प्रक्रिया भी उसी समय से बहाल होगी.
जानकारी के अनुसार, गर्मियों की छुट्टियों और सप्ताहांत के चलते कटड़ा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटड़ा पहुंच रहे हैं, जिसके चलते भवन क्षेत्र में यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था. ऐसे में श्राइन बोर्ड प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया कि फिलहाल यात्रा को कुछ घंटों के लिए नियंत्रित किया जाए ताकि भवन क्षेत्र में किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा न हो. सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम तक करीब 45 हजार श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जा चुका था. इसके बाद भवन क्षेत्र में भीड़ का दबाव काफी अधिक हो गया, जिसके चलते बोर्ड प्रशासन ने नए यात्रियों के पंजीकरण को अस्थायी रूप से रोक दिया.
प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए उठाया गया है. श्राइन बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन भवन की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित रखना आवश्यक है. इसी दिशा में भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. प्रशासन लगातार भवन, अर्धकुंवारी और कटड़ा क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
वहीं यात्रा मार्ग पर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है. इसके अलावा मेडिकल टीमों और आपदा प्रबंधन दल को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. कटड़ा में मौजूद श्रद्धालुओं से प्रशासन ने अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. बोर्ड प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्रा पूरी तरह बंद नहीं की गई है, बल्कि भीड़ नियंत्रण के लिए कुछ समय के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को रोका गया है. सुबह 4 बजे के बाद स्थिति सामान्य होने पर यात्रा को दोबारा सुचारु रूप से शुरू कर दिया जाएगा. श्रद्धालुओं में भी प्रशासन के इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है. कई यात्रियों का कहना है कि सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक हैं, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से माता रानी के दर्शन कर सकें.