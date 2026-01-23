कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर; फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंचा तापमान

Snowfall In Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद तेज बर्फबारी देखी गई है, जिसके चलते कई जगहों पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है.
Jammu-Kashmir Snowfall: कश्मीर की पहाड़ियों और मैदानों पर ताजी बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे कश्मीर में लंबे समय से चल रहा सूखा खत्म हो गया है. ऊपरी इलाके और गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशन 'विंटर वंडरलैंड' में बदल गए हैं, जबकि श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में भी काफी बर्फ जमा हुई है. गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में कई इंच बर्फ गिरी है, जबकि जोजिला पास और ऐसी ही कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है और तापमान -27°C से -4°C तक गिर गया है. श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में घास के मैदान और छतों पर सफेद चादर बिछ गई है, और तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है.
भारी बर्फबारी के कारण प्रमुख राजमार्ग बंद हो गए हैं और श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है. ताजी बर्फबारी से स्थानीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है, गुलमर्ग में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स की काफी मांग है. IMD ने लगातार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर दोनों में मध्यम से भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान लगाया है. श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन काफी प्रभावित हुआ है. सभी प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने कम विजिबिलिटी और रनवे पर बर्फ जमा होने के कारण देरी और संभावित रद्दीकरण की चेतावनी जारी की है. यात्रियों से अनुरोध है कि हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर ट्रैफिक रोक दिया गया है क्योंकि नाशरी, रामबन और बनिहाल जैसे हिस्सों में सड़क फिसलन भरी है। पीर की गली में ताज़ी बर्फबारी के कारण सभी ट्रैफिक के लिए बंद है. श्रीनगर-लेह राजमार्ग (NH-1D) ज़ोजिला पास पर बंद, अगले आदेश तक ट्रैफिक आवाजाही निलंबित है. किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग रोड (NH-244)भारी बर्फ जमा होने के कारण बंद है. अधिकारियों ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी सड़क यात्रा शुरू करने से पहले, यात्रियों को सड़क साफ होने के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए J&K ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करना चाहिए. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने चेतावनी दी है कि 23 जनवरी को दोपहर बाद तक बारिश अपने चरम पर होगी, और 26 जनवरी की रात को एक और मध्यम पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है. ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी का अनुमान है, कुछ इलाकों में 3 फीट तक बर्फ जमा हो सकती है.
22 जनवरी, 2026 की शाम को, एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी बहुत तेज तूफानी हवाएं जम्मू और कश्मीर में चलीं, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई. बर्फबारी से पहले कश्मीर में एक जबरदस्त तेज हवा का तूफान आया, जिसने कश्मीर घाटी में कई रिहायशी और कमर्शियल इमारतों की छतें उड़ा दीं. जिन इलाकों में सबसे ज्यादा असर हुआ, उनमें तंगमर्ग, खग, गुलाब दाजी, बरनार और श्रीनगर में करण नगर शामिल हैं, जहां एक घर की छत गिरने से उत्तरी कश्मीर में ट्रैफिक बाधित हुआ और अनंतनाग, पुलवामा (शादीमार्ग सहित), और शोपियां ज़िलों में खिड़कियों के शीशे टूटने और टिन की चादरें उखड़ने की खबरें आईं. पुंछ के कुछ हिस्सों में हवा की गति 80 किमी/घंटा तक रिकॉर्ड की गई, जिससे कई जगहों पर छतों को नुकसान हुआ. कश्मीर घाटी का 80% से ज्यादा हिस्सा घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा. श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवा के झोंके 83 किमी/घंटा तक रिकॉर्ड किए गए, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन में गंभीर रुकावट आई. इन हवाओं की वजह से पूरे इलाके में कई जगहों पर जंगल में आग भी लग गई.
कश्मीर में बर्फबारी के चलते भारत के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक इसका आनंद लेने पहुंचे. श्रीनगर शहर में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में शांत सफेद चमक फैल गई. कुछ इलाकों में तापमान शून्य से नीचे -10°C से -22°C तक गिरने के बावजूद, पर्यटक नाचते-गाते और बर्फबारी का आनंद लेते दिखे. एक पर्यटक आकाश सानी ने कहा,' हम खुशकिस्मत हैं कि यहां बर्फबारी हुई, हमारी यात्रा खासकर बर्फबारी देखने के लिए थी और हमारा सपना सच हो गया, यह स्विट्जरलैंड जैसा है, सब कुछ सफेद हो गया है, यह एक शानदार अनुभव है.' इसमें कोई शक नहीं कि भारी बर्फबारी ने कश्मीर को एक खूबसूरत स्वर्ग में बदल दिया है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों को कई समस्याएं हुई हैं और कश्मीर आने वाले सभी लोगों की यात्रा में रुकावटें आई हैं. लगातार बर्फबारी और खराब विजिबिलिटी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर दिन भर के लिए सभी फ्लाइट ऑपरेशन रद्द कर दिए गए. जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44), मुगल रोड और श्रीनगर-लेह हाईवे सहित मुख्य रास्ते बर्फ जमा होने के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं.
बता दें कि कश्मीर में पिछले 24 घंटों से बिजली गुल है, हालांकि बिजली विकास और अन्य ज़रूरी सेवाओं के विभाग आम लोगों के लिए सभी रुकी हुई सुविधाओं को बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं. LG सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला खुद स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. CM उमर अब्दुल्ला ने कहा,' आखिरकार कश्मीर में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है, श्रीनगर को छोड़कर, हमें समय-समय पर दिक्कतें हो रही हैं, ज्यादातर बर्फ और तेज हवाओं की वजह से बिजली कटौती हो रही है. हमारा पावर ट्रांसमिशन उस समय सिर्फ 100MW बिजली जेनरेट कर रहा है, जब हमें 1700MW की जरूरत है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह बर्फ लंबे समय में बहुत फ़ायदेमंद है और इसकी बहुत जरूरत थी.' IMD ने दो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के कारण जम्मू-कश्मीर के लिए एक जरूरी मौसम चेतावनी जारी की है. आज 23 जनवरी को पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर बारिश-बर्फबारी का अनुमान है. खासतौर पर पीर पंजाल रेंज, दक्षिण कश्मीर के मध्य और ऊपरी इलाकों और चिनाब घाटी में बर्फबारी होगी. बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बारामूला और कुपवाड़ा जैसे जिलों में 2,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मध्यम खतरे के स्तर की हिमस्खलन चेतावनी एक्टिव है. IMD ने 26 जनवरी की रात से 28 जनवरी तक एक और तेज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अनुमान लगाया है, जिसकी सबसे ज्यादा तीव्रता 27 जनवरी को होने की संभावना है.
