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Hindi Newsदेशजम्मू-कश्मीर में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG के 350 एलीट कमांडो

जम्मू-कश्मीर में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG के 350 एलीट कमांडो

Jammu Kashmir SOG News: जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए अब सुरक्षाबलों ने अपनी रणनीति में अहम बदलाव किया है. चौकियों के बीच के गैप को भरने के लिए बीएसएफ की 7 बटालियनें इलाके में बढ़ाई जा रही हैं. साथ ही SOG के 350 ट्रेंड जवानों को भी इलाके में तैनात किया जा रहा है.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Devinder Kumar|Last Updated: Mar 22, 2026, 04:39 PM IST
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जम्मू-कश्मीर में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG के 350 एलीट कमांडो

Jammu Kashmir SOG on Border Duty: जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकने और अंतराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को को मजबूत करने के लिए BSF की 7 अतिरिक्त बटालियन तैनात की जाएंगी. ये बटालियन जम्मू के कठुआ और सांबा सेक्टर में तैनात होंगी. इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 350 अतिरिक्त जवानों की भी प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में तैनात किया गया है.

एलीट फोर्स से दिलवाई गई है ट्रेनिंग

इन जवानों को आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में एलीट फोर्स की ओर से ट्रेनिंग दिलवाई गई है. जिसके बाद ये अब किसी भी तरह के युद्ध के लिए पारंगत हो चुके हैं. इन ट्रेंड कमांडोज के जम्मू कश्मीर के बर्फीले, पहाड़ी और जंगल के इलाकों में तैनात किया गया है.

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, इस कदम से न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ को नाकाम करने में मदद मिलेगी, साथ ही बॉर्डर पर आने वाले विभिन्न चुनौतियां से भी BSF को लड़ने में मदद मिलेगी.

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SOG में भर्ती होते हैं स्थानीय नौजवान 

सूत्रों का कहना है कि बॉर्डर पर BSF के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG को तैनात करना खास रणनीतिक कदम है. असल में जम्मू कश्मीर SOG में स्थानीय नौजवान भर्ती होते हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र के भूगोल, भाषा और चुनौतियों की गहरी समझ होती है. इन जवानों ने प्रदेश में आतंकवाद के खात्मे में अहम भूमिका निभाई है. 

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SOG की उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने अब इसकी यूनिटो की संख्या भी बढ़ाई है. इसके साथ ही इसके 350 जवानों को आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में भेजकर वहां पर भारतीय सेना की एलीट फोर्स के हाथों ट्रेनिंग दिलवाई गई. 

दुर्गम इलाकों में दी जाएगी तैनाती

कई हफ्तों तक चले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में SOG जवानों को बर्फीले इलाकों, जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे आतंकियों को अपना नुकसान पहुंचाए बिना खत्म करने की विशेष ट्रेनिंग दी गई हैं. साथ ही उन्हें अत्याधुनिक हथियार, आधुनिक उपकरण, ड्रोन और हर तरह की उस तकनीक से लैस किया गए है, जिससे पाकिस्तानी आतंकयों को ढूंढ कर उनकी कब्रें मौके पर ही खोद देने के लिए तैयार किया गया है.

माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की इस बदली हुई रणनीति से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी. साथ ही, पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करके आतंकियों को करारा सबक भी सिखाया जा सकेगा.

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