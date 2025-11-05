उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी

Snowfall In Jammu And Kashmir: उत्तर भारत में जल्द ठंड बढ़ने वाली है, इसकी गवाही वादियों में गिरने वाली ताजा बर्फबारी ने देना शुरू कर दिया है. जम्मू-कश्मीर से आ रही ताजा तस्वीरों में भारी बर्फबारी देखी जा रही है जो निचले इलाकों मेंं जल्दी सर्दी का मौसम शुरू होने के सकेंत हैं. मौसम विभाग की तरफ से भी नवंबर के लास्ट तक सर्दी की दस्तक की जानकारी दी गई है.

घाटी में बर्फबारी

गुलमर्ग और सोनमर्ग सहित कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को हल्की बर्फबारी हुई. श्रीनगर में भी कई जगहों पर तेज हवाएं चलती रही. मौसम विभाग ने कल तक और बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरेज घाटी, राजदान टॉप और फार्किन टॉप के अलावा दूधपत्थर सहित कई इलाकों में मंगलवार को हल्की बर्फबारी हुई.

उत्तर भारत में हल्की बारिश

पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में उलटफेर लगातार जारी है. मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा के अलावा दिल्ली-एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की जानकारी दी है. बदलते मौसम के चलते न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है जिससे सर्दी की शुरुआत होगी.

रातें ठंडी दिन सुहाने

दिल्ली सहित उत्तर भारत में मौसम बदलने से कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है. हालांकि, मौसम विभाग की तरफ से हवाएं चलने के पूर्वानुमान से प्रदूषण स्तर में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है. उत्तर भारत में बदलते मौसम की वजह से रातें ठंडी और दिन का मौसम सुहाना होने की उम्मीद है. हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की ठंड का कहर कब से देखने को मिला है.

ठंड की शुरुआत

हालांकि, लोगों ने बदलके मौसम को देखते हुए अभी से सर्दी की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मार्केट में गर्म कपड़े की डिमांड बढ़ गई है और साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर और ब्लोअर भी काफी ज्यादा संख्या में खरीद रहे हैं. कई स्कूलों में सर्दी का ड्रेस कोड लागू हो चुका है.