Advertisement
trendingNow12988917
Hindi Newsदेश

उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी

Snowfall In Gulmarg: मौसम विभाग की तरफ से जम्मू-कश्मीर घाटी में बुधवार सुबह तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई गई है. ताजा बर्फबारी के चलते गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूसरे पर्यटन स्थलों पर बर्फ की हल्की परत जम गयी है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी

Snowfall In Jammu And Kashmir: उत्तर भारत में जल्द ठंड बढ़ने वाली है, इसकी गवाही वादियों में गिरने वाली ताजा बर्फबारी ने देना शुरू कर दिया है. जम्मू-कश्मीर से आ रही ताजा तस्वीरों में भारी बर्फबारी देखी जा रही है जो निचले इलाकों मेंं जल्दी सर्दी का मौसम शुरू होने के सकेंत हैं. मौसम विभाग की तरफ से भी नवंबर के लास्ट तक सर्दी की दस्तक की जानकारी दी गई है. 

घाटी में बर्फबारी

गुलमर्ग और सोनमर्ग सहित कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को हल्की बर्फबारी हुई. श्रीनगर में भी कई जगहों पर तेज हवाएं चलती रही. मौसम विभाग ने कल तक और बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरेज घाटी, राजदान टॉप और फार्किन टॉप के अलावा दूधपत्थर सहित कई इलाकों में मंगलवार को हल्की बर्फबारी हुई. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

उत्तर भारत में हल्की बारिश

पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में उलटफेर लगातार जारी है. मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा के अलावा दिल्ली-एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की जानकारी दी है. बदलते  मौसम के चलते न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है जिससे सर्दी की शुरुआत होगी. 

रातें ठंडी दिन सुहाने

दिल्ली सहित उत्तर भारत में मौसम बदलने से कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है. हालांकि, मौसम विभाग की तरफ से हवाएं चलने के पूर्वानुमान से प्रदूषण स्तर में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है. उत्तर भारत में बदलते मौसम की वजह से रातें ठंडी और दिन का मौसम सुहाना होने की उम्मीद है. हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की ठंड का कहर कब से देखने को मिला है.

ठंड की शुरुआत 

हालांकि, लोगों ने बदलके मौसम को देखते हुए  अभी से सर्दी की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मार्केट में गर्म कपड़े की डिमांड बढ़ गई है और साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर और ब्लोअर भी काफी ज्यादा संख्या में खरीद रहे हैं. कई स्कूलों में सर्दी का ड्रेस कोड लागू हो चुका है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

SnowfallWinter SessionToday Latest Hindi News

Trending news

उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना