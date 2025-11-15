आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, नौगाम में कुछ घंटे पहले हुआ था भारी धमाका

Trending Photos
Nowgam Blast: दिल्ली धमाके से जुड़े तार यानी आतंकी डॉक्टरों का टेरर नेटवर्क कहां- कहां फैला है. इसकी जांच तमाम राज्यों की पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं. इस बीच बीती रात नौगाम के एक थाने में हुए धमाके में 9 की मौत हो गई और 30 घायल हो गए. रात में हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि एक किलोमीटर दूर तक गूंज सुनाई दी. हालांकि डीजीपी ने कहा कि ये आतंकी हमला नहीं है बल्कि हादसा है जो अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग के दौरान हुआ. इसके बावजूद खबरें आ रही हैं कि देश के गृह मंत्री आज शाम कश्मीर जा सकते हैं.
नौगाम में क्या हुआ था?
कश्मीर में आतंकी पोस्टर लगाने से लेकर आज तक जम्मू-कश्मीर पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, कई राज्यों की एटीएस लगातार काम कर ही है. आतंकी तार के कनेक्शन कश्मीर से लेकर दिल्ली, सहारनपुर, हापुड़, फरीदाबाद, कानपुर, लखनऊ, नूंह, दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) और उत्तराखंड तक पाए गए हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.