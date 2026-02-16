Advertisement
trendingNow13111611
Hindi Newsदेशजैश के आतंकियों को मरने से डर लगता है, गला सूखता है; सेना के सैफुल्लाह ने दाढ़ी ही कटवा ली

जैश के आतंकियों को मरने से डर लगता है, गला सूखता है; सेना के सैफुल्लाह ने दाढ़ी ही कटवा ली

Jaish-e-Mohammad Commander Saifullah : आतंकवादी चाहे देसी हों या पाकिस्तान से आए बाहरी, कितने बड़े तीस मार खां बनकर घाटी के जंगलों में बकैती करते हों, कितनी लंबी-लंबी फेंकते हों, लेकिन एक बात तय है कि मरने का खौफ सबको सताता है. यही वजह है कि जैश के एक टॉप कमांडर ने सेना और सुरक्षाबलों की गोलियों से बचने की अपनी पहचान बदल ली है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 16, 2026, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaish-e-Mohammad Commander Saifullah
Jaish-e-Mohammad Commander Saifullah

Jaish-e-Mohammad Commander Saifullah​ Shaves Beard: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की कमर तेजी से टूट रही है. आतंकवाद का खात्मा हो रहा है. ऑपरेशन आल आउट से लेकर दर्जनों अभियान चलाकर सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षाबल आतंकवादियों को बिना किसी झिझक और रोक-टोक के रोज ठोक रहे हैं. लिहाजा दहशत में आए आतंकवादी हुलिया बदल घूम रहे हैं. इनकी हालत ऐसी हो गई है कि जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खुद पकड़े जाने से डर से गिरगिट की तरह भेष बदलकर जगह-जगह की खाक छान रहा है.

'डाढ़ी-बाल मुंडवा दिए': डोडा पुलिस

खुफिया इनपुट्स से पता चलता है कि सैफुल्लाह का ट्रेडमार्क असाल्ट रायफल के साथ दाढ़ी वाला लुक पूरी तरह बदल चुका है. उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली है और शायद सिर भी मुंडवा लिया है, ताकि जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों के तेज तलाशी अभियान में पकड़े जाने से बच सके.  डोडा जिले के एसएसपी संदीप मेहता ने कहा, ' इस बात के पुख्ता इनपुट हैं कि सैफुल्ला ने पुलिस को चकमा देकर भागने के लिए लुक बदला है'. 

'पहले रौब से घूमते थे, अब सलवार-बुर्का लेकर भाग रहे': पुलिस

पुलिस ने बताया कि जैश के आतंकी ने अपना हुलिया ही नहीं भेष बदलने की प्लानिंग करते हुए महिलाओं के सलवार-कमीज और बुर्का ले लिया है. अधिकारियों ने जैश कमांडर की तैयारी का खुलासा करते हुए, भेष बदले हुए आतंकी के पोस्टर जारी किए हैं. इसके साथ ही सैफुल्लाह की सबसे खतरनाक चाल ये पता चली है कि उसने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में पेश किया है. सैफुल्लाह ऐसा करके गांव वालों को भरोसे में लेकर छिपने के साथ-साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट जुटा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने जारी किए पोस्टर

पुलिस ने लोगों को जाकरूक करने के मकसद से उसके पोस्टर लगाए हैं. जिनमें उसके दोनों, दाढ़ी वाला और बिना दाढ़ी वाला लुक दिख रहा है. श्रीनगर और आस-पास के इलाकों में पुलिस ने पोस्टर लगवाकर, सैफुल्लाह के दिखने या उसकी मौजूदगी की कोई भी जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस को खबर देने की अपील की है.

'साथी ढेर अब इसका नंबर'

सुरक्षाबलों को सैफुल्लाह और उसके गैंग के बारे में लगातार खबरें मिल रही हैं. उसे पकड़ने के लिए किश्तवाड़ और डोडा हाइट्स की एक-एक इंच जगह स्कैन की जा रही है. दो साल से उसके साथ काम कर रहे पाकिस्तानी जैश कमांडर आदिल के मारे जाने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ी है. आदिल किश्तवाड़ के छतरू इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के साथ एनकाउंटर में मारा गया था.

यह भी पढ़ें- जब कुछ नहीं था तब सनातन था... अब कैसी है दुनिया में हिंदुओं की डेमोग्राफिक स्थिति? प्यू की रिपोर्ट पढ़ होगा गर्व 

सैफुल्लाह को दूसरा बड़ा झटका 19 जनवरी को लगा जब फोर्स ने उसके ठिकाना ढूंढकर गुजारा करने वाला राशन बरामद किया. 12000 फीट की ऊंचाई पर बना उसका वो ठिकाना किश्तवाड़ के ऊबड़-खाबड़ वाले इलाके और बर्फीली पहाड़ियों के पास 'कारगिल' स्टाइल का मजबूत बंकर जैसा बना था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावानी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावानी
एक्ट्रेस त्रिशा पर विवादित टिप्पणी मामलाः बैकफुट पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ, मांगी माफी
Tamil Nadu news
एक्ट्रेस त्रिशा पर विवादित टिप्पणी मामलाः बैकफुट पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ, मांगी माफी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
Priyanka Chopra
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
AI Impact Summit 2026
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ