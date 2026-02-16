जैश के आतंकियों को मरने से डर लगता है, गला सूखता है; सेना के सैफुल्लाह ने दाढ़ी ही कटवा ली

Jaish-e-Mohammad Commander Saifullah​ Shaves Beard: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की कमर तेजी से टूट रही है. आतंकवाद का खात्मा हो रहा है. ऑपरेशन आल आउट से लेकर दर्जनों अभियान चलाकर सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षाबल आतंकवादियों को बिना किसी झिझक और रोक-टोक के रोज ठोक रहे हैं. लिहाजा दहशत में आए आतंकवादी हुलिया बदल घूम रहे हैं. इनकी हालत ऐसी हो गई है कि जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खुद पकड़े जाने से डर से गिरगिट की तरह भेष बदलकर जगह-जगह की खाक छान रहा है.

'डाढ़ी-बाल मुंडवा दिए': डोडा पुलिस

खुफिया इनपुट्स से पता चलता है कि सैफुल्लाह का ट्रेडमार्क असाल्ट रायफल के साथ दाढ़ी वाला लुक पूरी तरह बदल चुका है. उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली है और शायद सिर भी मुंडवा लिया है, ताकि जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों के तेज तलाशी अभियान में पकड़े जाने से बच सके. डोडा जिले के एसएसपी संदीप मेहता ने कहा, ' इस बात के पुख्ता इनपुट हैं कि सैफुल्ला ने पुलिस को चकमा देकर भागने के लिए लुक बदला है'.

'पहले रौब से घूमते थे, अब सलवार-बुर्का लेकर भाग रहे': पुलिस

पुलिस ने बताया कि जैश के आतंकी ने अपना हुलिया ही नहीं भेष बदलने की प्लानिंग करते हुए महिलाओं के सलवार-कमीज और बुर्का ले लिया है. अधिकारियों ने जैश कमांडर की तैयारी का खुलासा करते हुए, भेष बदले हुए आतंकी के पोस्टर जारी किए हैं. इसके साथ ही सैफुल्लाह की सबसे खतरनाक चाल ये पता चली है कि उसने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में पेश किया है. सैफुल्लाह ऐसा करके गांव वालों को भरोसे में लेकर छिपने के साथ-साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट जुटा रहा है.

पुलिस ने जारी किए पोस्टर

पुलिस ने लोगों को जाकरूक करने के मकसद से उसके पोस्टर लगाए हैं. जिनमें उसके दोनों, दाढ़ी वाला और बिना दाढ़ी वाला लुक दिख रहा है. श्रीनगर और आस-पास के इलाकों में पुलिस ने पोस्टर लगवाकर, सैफुल्लाह के दिखने या उसकी मौजूदगी की कोई भी जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस को खबर देने की अपील की है.

'साथी ढेर अब इसका नंबर'

सुरक्षाबलों को सैफुल्लाह और उसके गैंग के बारे में लगातार खबरें मिल रही हैं. उसे पकड़ने के लिए किश्तवाड़ और डोडा हाइट्स की एक-एक इंच जगह स्कैन की जा रही है. दो साल से उसके साथ काम कर रहे पाकिस्तानी जैश कमांडर आदिल के मारे जाने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ी है. आदिल किश्तवाड़ के छतरू इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के साथ एनकाउंटर में मारा गया था.

सैफुल्लाह को दूसरा बड़ा झटका 19 जनवरी को लगा जब फोर्स ने उसके ठिकाना ढूंढकर गुजारा करने वाला राशन बरामद किया. 12000 फीट की ऊंचाई पर बना उसका वो ठिकाना किश्तवाड़ के ऊबड़-खाबड़ वाले इलाके और बर्फीली पहाड़ियों के पास 'कारगिल' स्टाइल का मजबूत बंकर जैसा बना था.