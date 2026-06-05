घाटी में नशे के खिलाफ चप्पे-चप्पे पर कार्रवाई, 24 घंटे में दूसरी बार जब्त की करोड़ों की संपत्ति; ड्रग्स बेचकर खड़ा किया था साम्राज्य

Jammu-Kashmir Police: जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत श्रीनगर जिले में ड्रग तस्करों के खिलाफ पिछले 24 घंटों पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई. इस कार्रवाई में 4 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की. रेनावारी में 2 करोड़ कीमत के तीन मंजिला घर को गिराने के बाद, पुलिस ने आज श्रीनगर में 4 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की, जिसमें 2 रिहायशी घर और दो गाड़ियां शामिल हैं.

नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान

'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई में, श्रीनगर पुलिस प्रमुख ने कहा,' पुलिस ने NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत लाल बाजार और खानयार पुलिस स्टेशनों द्वारा की गई दो अलग-अलग कार्रवाइयों में ड्रग तस्करी में शामिल लोगों की 4 करोड़ करोड़ से ज्यादा की अचल और चल संपत्ति जब्त की है.'

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उन्होंने कहा,' NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत, FIR नंबर 05/2026 (धारा 8/22, 29 NDPS एक्ट) के सिलसिले में सिख बाग, लाल बाजार निवासी आदिल अहमद धोबी की 9 मरला जमीन पर बने दो मंजिला रिहायशी घर को जब्त किया गया.'

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जब्त की संपत्ति

घर के साथ-साथ, कार्रवाई के दौरान आरोपी से जुड़ी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी जब्त की गई. एक अन्य मामले में, हाका बाजार निवासी अर्शीद अहमद शेख की सैंट्रो गाड़ी को NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत FIR नंबर 50/2025 (धारा 8/20 NDPS एक्ट) के सिलसिले में जब्त किया गया.

खानयार पुलिस स्टेशन के तहत एक अलग कार्रवाई में, पुलिस ने टंगबाग, खानयार निवासी ओवैस हुसैन मीर के दो मंजिला रिहायशी घर और 12 मरला जमीन को जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है. आरोपी पर थाना खानयार में दर्ज FIR नंबर 12/2024 में शामिल होने का आरोप है. जांच के दौरान, इस संपत्ति की पहचान ड्रग तस्करी से हुई कमाई से खरीदी गई गैर-कानूनी संपत्ति के तौर पर की गई और बाद में NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसे जब्त कर लिया गया.

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घाटी में नशा मुक्त अभियान

पुलिस ने आगे कहा,' जब्त की गई संपत्तियों और गाड़ियों की कुल कीमत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह श्रीनगर जिले में चल रहे नशीले पदार्थों के नेटवर्क के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की दिशा में एक और अहम कदम है. श्रीनगर पुलिस प्रमुख ने कहा कि ऐसी कार्रवाई का मकसद यह पक्का करना है कि अपराध से कोई फायदा न हो और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोग गैर-कानूनी गतिविधियों से हुई कमाई का फायदा न उठा सकें. इस बीच, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने 'नशा-मुक्त J&K अभियान' को आगे बढ़ाते हुए गांदरबल पहुंचे और पदयात्रा में हर वर्ग के लोगों के साथ शामिल हुए और वहां मौजूद भारी भीड़ को संबोधित किया.

LG सिन्हा ने कहा,' पिछले 55 दिनों में 1,036 FIR दर्ज की गई हैं,1,128 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, तस्करों की 100 से ज्यादा संपत्तियां जब्त की गई हैं, लगभग 700 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 130 ड्रग तस्करों के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की गई है.'