/अमरनाथ यात्रा में अनंतनाग पुलिस को बड़ी सफलता, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल कर 3 संदिग्धों को पकड़ा

Amarnath Yatra: अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैनात सुरक्षा व्यवस्था को एक बड़ी कामयाबी मिली है. अनंतनाग पुलिस ने बुधवार को तीन संदिग्ध 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' (OGWs) को पकड़ा. यात्रा रूट पर लगे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) ने सरबल इलाके में उनकी गतिविधियों के बारे में रियल-टाइम अलर्ट दिया था.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अत्याधुनिक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ने तीन संदिग्ध लोगों की मौजूदगी का पता लगाया जब वे सरबल इलाके से गुजर रहे थे. इसके बाद इलाके में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की.
ऑटोमैटिक अलर्ट पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने संदिग्धों को रोका और उनकी पहचान की विस्तृत जांच की. अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान तीनों लोगों की पहचान संदिग्ध 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' (OGWs) के तौर पर हुई. फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से मिले अलर्ट और खुफिया जानकारी के आधार पर अनंतनाग पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया, ताकि कानून के मुताबिक आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की जा सके.
अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि सालाना तीर्थयात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में एडवांस्ड सर्विलांस टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि संदिग्धों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में मिली सफलता यह दिखाती है कि संभावित खतरों की रियल-टाइम पहचान करने में टेक्नोलॉजी-आधारित पुलिसिंग कितनी असरदार है.
अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ जी यात्रा के लिए मजबूत और अचूक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराया. अधिकारियों ने कहा कि आधुनिक सर्विलांस सिस्टम और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सालाना यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने जनता और तीर्थयात्रियों से सतर्क रहने और सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करने की अपील भी की, ताकि यात्रा सुरक्षित और बिना किसी घटना के संपन्न हो सके.