श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे

Jammu-Kashmir Police: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर पुलिस ने शहर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं (OGW) के ठिकानों पर तलाशी ली.   

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:38 PM IST
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे

Jammu-Kashmir News: आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने और गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, श्रीनगर पुलिस ने शहर भर में कई स्थानों पर व्यापक छापे मारे. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं (OGW) के ठिकानों पर तलाशी ली गई.  

चलाया तलाशी अभियान 

श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में समन्वित तलाशी अभियान चलाए गए, जिनमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, सहायता करने या बढ़ावा देने में शामिल व्यक्तियों को निशाना बनाया गया. 

इन व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई:

1. असरार अहमद बाला पुत्र रफी बाला, निवासी उमर कॉलोनी लाल बाजार. 

2. शाहबाज अहमद भट पुत्र फारूक अहमद भट, निवासी पालपोरा नूरबाग. 

3. फैयाज अहमद गनी पुत्र गुआम मोहम्मद गनी, निवासी सुथसू कलां।

4. बुरहान नजीर पुत्र नजीर अहमद कुशू निवासी बीरोनी काठीदरवाजा।

5. साजिद मजीद शाह पुत्र अब्दुल मजीद शाह निवासी नौपोरा सेकिदाफर।

6. आशिक बशीर नजर पुत्र बशीर अहमद नजर निवासी सोइतेंग।

7. उमर आदिल डार पुत्र गुलाम हसन डार निवासी सोइतेंग।

8. शब्बीर अहमद गनी पुत्र घ मोहिउद्दीन गनी निवासी न्यू थीड।

9. अजाज अहमद भट पुत्र अजीज आह भट निवासी न्यू थीड।

10. मोहम्मद अल्ताफ गनी पुत्र फैयाज अहमद निवासी न्यू थीड।

11. फैयाज अहमद गनी पुत्र मोहम्मद सुल्तान निवासी न्यू थीड।

12. मंजूर अहमद भट पुत्र अब अहद भट निवासी न्यू थीड।

13. अहसान अहमद भट उर्फ ​​मुन्ना, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ, निवासी मुगल मोहल्ला रानीवारी, ए/पी इंद्र नगर, श्रीनगर।

अभियानों का उद्देश्य

ये तलाशी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में और जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गईं. इन अभियानों का उद्देश्य चल रही जांच से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य जैसी आपत्तिजनक सामग्री जब्त करना था. ये छापे एक व्यापक खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया का भी हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली किसी भी षड्यंत्रकारी या आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और बाधित करना है.  

क्यों ली गई तलाशी? 

यह निर्णायक कार्रवाई आतंकवाद से संबंधित और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने या समर्थन देने में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की श्रीनगर पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. श्रीनगर पुलिस शहर में शांति, स्थिरता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के अपने मिशन के प्रति दृढ़ है, जो कोई भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देता या सहायता करता पाया जाएगा उसके साथ कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा. 

Syed Khalid Hussain

Jammu-Kashmir News

