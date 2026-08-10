/जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन, श्रीनगर पुलिस ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति

Jammu-Kashmir News: अवैध ड्रग व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, श्रीनगर पुलिस ने NDPS एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत बडगाम जिले में लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है, जो कथित तौर पर एक कुख्यात ड्रग तस्कर की है.
यह कार्रवाई खानयार पुलिस स्टेशन ने FIR नंबर 04/2026 के सिलसिले में की है, जो NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत इचगाम, बडगाम के रहने वाले गुलाम हुसैन डार के बेटे फयाज अहमद डार के खिलाफ दर्ज की गई थी.
पुलिस के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति में अटारी (attic) वाले एक दो-मंजिला रिहायशी घर के साथ-साथ 5 कनाल और 17 मरला जमीन शामिल है. खसरा नंबर 415/416 वाली यह संपत्ति बडगाम जिले के इचगाम में स्थित है और इसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है. इस संपत्ति को NDPS एक्ट, 1985 की धारा 68-F के तहत जब्त किया गया है, क्योंकि इसकी पहचान नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से खरीदी गई कथित अवैध संपत्ति के तौर पर की गई थी.
पुलिस ने कहा कि यह ताजा कार्रवाई ड्रग तस्करी नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार करने की उनकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है. अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा, अधिकारी नशीले पदार्थों की कमाई से खरीदी गई संपत्तियों और अन्य एसेट्स का पता लगाने और उन्हें जब्त करने पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. इस कदम का मकसद ड्रग तस्करों को उन आर्थिक संसाधनों और संपत्तियों से वंचित करना है जो कथित तौर पर उनकी अवैध गतिविधियों और नेटवर्क को बनाए रखते हैं.