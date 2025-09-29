राज्य का दर्जा बहाल न हुआ तो जम्मू-कश्मीर में हो सकते हैं लेह जैसे हालात, सीएम अब्दुल्ला ने दी चेतावनी

Jammu Kashmir statehood news: लद्दाख के अनुभव का हवाला देते हुए अबदुल्ला ने कहा कि कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से लोगों के जीवन में वैसा सुधार नहीं आया जैसा उन्होंने उम्मीद की थी. केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले हमने उनसे कहा था कि आप जो मांग रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो सावधान रहें.
Jammu Kashmir statehood: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों का मौलिक अधिकार है. यह केंद्र का कोई एहसान नहीं है, यह केंद्र द्वारा न केवल कश्मीर के लोगों से, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय से भी किया गया वादा है. गांदरबल में पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग की और केंद्र सरकार को लोगों के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए चेतावनी दी है. उन्होंने लेह में हुई हालिया हिंसा सहित लद्दाख की अस्थिर स्थिति का हवाला देते हुए राज्य के दर्जे की लोकप्रिय मांग की अनदेखी के खिलाफ चेतावनी दी है.
यह हम पर अहसान नहीं: उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को हमने सुप्रीम कोर्ट को तीन चरणों वाली प्रक्रिया के बारे में बार-बार बताया है, पहला परिसीमन, फिर चुनाव और अंत में राज्य का दर्जा. दो चरण पूरे हो चुके हैं, और अब तीसरा चरण पूरा होना चाहिए. लोगों के शांत स्वभाव का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी स्थिति को बिगड़ने में देर नहीं लगती. हम नहीं चाहते कि यहां फिर से निर्दोषों का खून बहाया जाए.
उनको समझाया था: अबदुल्ला
अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से राज्य का दर्जा पाने की मांग तब तक जारी रखेगी जब तक यह पूरी नहीं हो जाती.
