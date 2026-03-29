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नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA, हरकत में आईं जांच एजेंसियां


Balloon Found In Nowshera: जम्मू-कश्मीर में एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है, जिसके पाकिस्तानी होने का संदेह जताया जा रहा है. पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 29, 2026, 03:35 PM IST
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नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA, हरकत में आईं जांच एजेंसियां

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में नौशेरा के हंजाना इलाके में एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है. संदेह जताया जा रहा है कि यह गुब्बारा पाकिस्तानी मूल का है. खास बात यह है कि गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में PIA लिखा था. स्थानीय लोगों ने इसे देखते ही तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने भी गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है.  

खबर अपडेट का जा रही है.   

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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