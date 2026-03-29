नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA, हरकत में आईं जांच एजेंसियां

Balloon Found In Nowshera: जम्मू-कश्मीर में एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है, जिसके पाकिस्तानी होने का संदेह जताया जा रहा है. पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया है.
Trending Photos
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में नौशेरा के हंजाना इलाके में एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है. संदेह जताया जा रहा है कि यह गुब्बारा पाकिस्तानी मूल का है. खास बात यह है कि गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में PIA लिखा था. स्थानीय लोगों ने इसे देखते ही तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने भी गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है.
खबर अपडेट का जा रही है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.