नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA, हरकत में आईं जांच एजेंसियां

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में नौशेरा के हंजाना इलाके में एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है. संदेह जताया जा रहा है कि यह गुब्बारा पाकिस्तानी मूल का है. खास बात यह है कि गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में PIA लिखा था. स्थानीय लोगों ने इसे देखते ही तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने भी गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है.

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