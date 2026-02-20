Advertisement
trendingNow13116806
Hindi Newsदेशजवानों के लिए आतंकियों ने बिछा रखा था मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ दहशतगर्दों का प्लान?

जवानों के लिए आतंकियों ने बिछा रखा था मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ दहशतगर्दों का प्लान?

Jammu-Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमले के लिए कई जगहों पर IED लगाए, जिन्हें सुरक्षाबलों की ओर से नष्ट किया गया. इसके लिए कई डिवाइसेज का पता लगाया गया. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जवानों के लिए आतंकियों ने बिछा रखा था मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ दहशतगर्दों का प्लान?

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में  1 जनवरी 2026 से अब तक आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने के इरादे से 6 बार IED लगाए हैं, लेकिन हर बार योजना नाकाम कर दी गई. जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हाल के महीनों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को बेअसर करने के प्रयासों को काफी तेज कर दिया है, जिसमें आतंकवादी हमलों को नाकाम करने के लिए कई डिवाइस का पता लगाया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया. 

IED को किया डिफ्यूज 

ऐसा ही एक हमला पिछली रात नाकाम कर दिया गया जब सुरक्षा बलों ने बारामूला के आजाद गंज जानबाजपोरा इलाके में श्रीनगर-बारामूला राजमार्ग पर IED का पता लगाकर उसे डिफ्यूज कर दिया. रात की पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय सेना की RR यूनिट्स के डॉग स्क्वायड ने IED का पता लगाया जो सड़क किनारे एक गड्ढे में पॉलीटीन बैग में लपेटकर रखी गई थी. यह आतंकी ग्रुप्स की तरफ से श्रीनगर से बारामुल्ला या कुपवाड़ा जाने वाली फोर्स के काफिले पर हमला करने की छठी कोशिश थी. बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) की तेज कार्रवाई की वजह से इन डिवाइस को बिना किसी नुकसान या कैजुअल्टी के मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. 

टाली बड़ी घटनाएं 

इससे पहले 18 फरवरी, 2026 को श्रीनगर-बारामुल्ला हाईवे पर नरबल के पास एक ब्रीफकेस में रखे IED को बेअसर किया गया था. 11 फरवरी को सोपोर में एक IED को नष्ट किया गया. 20 जनवरी, 2026 को श्रीनगर-बारामुल्ला हाईवे पर पट्टन के तकिया टापर में एक IED बरामद करके नष्ट कर दिया गया. 15 जनवरी, 2026 को: राजौरी जिले के काकोरा गांव के जंगल वाले इलाके में 3 kg का IED बरामद करके उसे डिफ्यूज किया गया. 4 जनवरी 2026 को LoC केरन सेक्टर में एक ड्रोन से गिराए गए 2 kg IED को बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने नष्ट कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकियों का टारगेट

बता दें कि आतंकवादी सुरक्षा काफिलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर श्रीनगर-बारामूला हाईवे उनका अहम टारगेट है. हाल ही में मिली IED में पॉलीटीन बैग और प्रेशर कुकर में छिपाकर रखे गए IED शामिल हैं। IED प्लांट करने की घटनाओं में बढ़ोतरी के कारण सुरक्षा बलों ने पेट्रोलिंग और इलाके में दबदबा बढ़ा दिया है, खासकर श्रीनगर और बारामूला-कुपवाड़ा हाईवे और कश्मीर-जम्मू हाईवे पर. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

National News

Trending news

शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री