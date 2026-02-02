घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज; 100 से ज्यादा ऑपरेशन जारी

Jammu-Kashmir Terrorist Activities: जम्मू-कश्मीर में आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सुरक्षाबल लगातार जांच कर रहे हैं. इसको लेकर कई इलाको में तलाशी ली गई.
Jammu-Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है. इसके चलते NIA आतंकी इकोसिस्टम को खत्म कर रही है और सुरक्षा बल आतंकवादियों और उनके समर्थकों को पकड़ने के लिए जंगलों, कस्बों और शहरों में तलाशी अभियान चला रहे हैं. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने आज कश्मीर घाटी के तीन जिलों में 5 जगहों पर एक साथ छापे मारे. ये ऑपरेशन आतंकी नेटवर्क और आतंकी गतिविधियों के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए चल रही जांच का हिस्सा हैं.
जांच अभियान में श्रीनगर, बारामूला और बांदीपोरा में तलाशी ली गई. इसके अलावा राफियाबाद, सोपोर, बोमाई, बांदीपोरा और श्रीनगर के परिमपोरा इलाके में छापे मारे गए. श्रीनगर में NIA टीम ने लावेपोरा के मुस्ताबाद इलाके में एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा. वहीं बांदीपोरा में एक रिटायर्ड टीचर के घर की तलाशी ली गई. बताया जा रहा है कि उनका बेटा पहले से ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत हिरासत में है. बारामूला में भी 3 जगहों पर छापे मारे गए. राफियाबाद में कृषि विभाग में काम करने वाले एक सरकारी कर्मचारी के घर पर छापा मारा गया. एडीपोरा, बोमाई में एक पूर्व FAT टीचर के दूसरे घर पर छापा मारा गया. तीसरा घर बांदपोरा, बोमाई के एक पूर्व आतंकवादी का था, जिस पर छापा मारा गया.
तलाशी के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए NIA टीमों को जम्मू और कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) सहायता कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि तलाशी टीमों ने कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा डिवाइस, मोबाइल फोन और कुछ पेन-ड्राइव शामिल हैं. ये छापे NIA द्वारा आतंकी मॉड्यूल और उनके लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को निशाना बनाने वाली हालिया कार्रवाई की श्रृंखला के बाद मारे गए हैं. जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बड़े हमलों की योजना बनाने की नवीनतम खुफिया रिपोर्ट के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है. NIA के अलावा, SIA, ED, सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों और उनके OGWs पर नजर रखने के लिए जंगलों, कस्बों से लेकर शहरों तक बड़े पैमाने पर तलाशी और तलाशी अभियान शुरू किए हैं. खुफिया रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि J&K में लगभग 136 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें विदेशी रंगरूटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिनमें 127 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जबकि 9 स्थानीय लोग इस क्षेत्र में सक्रिय हैं.
इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी हाइब्रिड बने रहने और आतंकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए कोऑर्डिनेशन और फाइनेंसिंग के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. हाल की रिपोर्ट के बाद कि ISI इस क्षेत्र में फिदायीन हमलों की योजना बना रहा है और 12 कट्टर आतंकवादी इस काम के लिए तैयार हैं, UT में, खासकर ऊपरी इलाकों में, दिन-रात सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. 2026 के पहले ही महीने में 100 से ज्यादादा आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन किए गए. 6 ठिकाने नष्ट किए गए और 3 IEDs को खत्म किया गया. ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पार आतंकी हैंडलर्स द्वारा लगभग 82 आतंकी लॉन्च पैड फिर से एक्टिवेट कर दिए गए हैं, जिसमें लगभग 120-150 पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादी घुसपैठ के मौके का इंतजार कर रहे हैं. इस इनपुट को ध्यान में रखते हुए LoC और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है.
