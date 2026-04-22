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Hindi Newsदेशघाटी में NIA का बड़ा एक्शन, 9 साल पुराने सुसाइड अटैक केस में जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गों की संपत्तियां जब्त

घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, 9 साल पुराने सुसाइड अटैक केस में जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गों की संपत्तियां जब्त

Jammu-Kashmir NIA Action: जम्मू-कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने बड़ा एक्शन लेते हुए आतंकी गुर्गों की कई संपत्तियां जब्त कीं. जब्त की गई ज्यादातर संपत्तियां लेथपोरा के रहने वाले फयाज अहमद मगरे की हैं. उसे 2019 में गिरफ्तार किया गया था. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:53 PM IST
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घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, 9 साल पुराने सुसाइड अटैक केस में जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गों की संपत्तियां जब्त

Jammu-Kashmir News: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकी गुर्गों की कई संपत्तियां जब्त कर ली हैं. ये संपत्तियां खास तौर पर पुलवामा के लेथपोरा में CRPF ग्रुप सेंटर पर 2017 में हुए 'फिदायीन' हमले से जुड़ी हैं. यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क और उनकी फंडिंग पर लगातार चल रही सख्ती का हिस्सा है, जिसके तहत NIA ने मुख्य साजिशकर्ताओं की संपत्तियां जब्त की हैं. जम्मू स्थित NIA स्पेशल कोर्ट के हालिया आदेशों के पालन में, UA (P) एक्ट, 1967 की धारा 33 (1) के तहत की गई यह जब्ती कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. 

NIA ने जब्त की संपत्ति

जब्त की गई ज्यादातर संपत्तियां लेथपोरा के रहने वाले फयाज अहमद मगरे की हैं, जिसे फरवरी 2019 में गिरफ्तार किया गया था. NIA द्वारा जब्त की गई अचल संपत्तियों में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा पुलिस थाना क्षेत्र के लेथपोरा में जमीन के कई टुकड़े और रिहायशी इमारतें शामिल हैं. NIA ने अगस्त 2019 में उस पर RPC और UA (P) एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए थे, और उसके खिलाफ मुकदमा अभी भी चल रहा है. 

पहले भी जब्त की संपत्तियां 

इससे पहले, मई 2023 में, NIA ने लेथपोरा में स्थित मगरे की छह दुकानें जब्त की थीं. ये जब्तियां जम्मू स्थित NIA स्पेशल कोर्ट के आदेशों के आधार पर, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत की गई थीं. लेथपोरा में स्थित CRPF कैंप पर 30 दिसंबर 2017 की रात को JeM के तीन आतंकियों ने हमला किया था. ये आतंकी अत्याधुनिक हथियारों, विस्फोटकों और गोला-बारूद से लैस थे. तीनों आतंकी जबरन कैंप में घुस गए और वहां मौजूद जवानों पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप CRPF के पांच जवान शहीद हो गए और तीन अन्य घायल हो गए. बाद में जवाबी कार्रवाई में, इस हमले में शामिल तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया. 

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कौन है फयाज अहमद? 

NIA की जांच में पता चला था कि फयाज, दक्षिण कश्मीर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन JeM का एक सक्रिय 'ओवर ग्राउंड वर्कर' (OGW) था.  यह पाया गया कि उसने उन आतंकवादियों के साथ बैठकों में हिस्सा लिया था, जिन्होंने CRPF सेंटर पर हुए जानलेवा हमले की योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था। नूर मोहम्मद तांत्रे और मुदासिर अहमद खान नाम के दो अन्य लोगों के साथ, जो जैश के ऑपरेटिव थे. उसने टारगेट कैंप की रेकी भी की थी. इसके अलावा उसने मुदासिर के लिए हथियार भी जुटाए थे और बाद में उसे लेथपोरा से भागने में मदद भी की थी. CRPF कैंप पर हमले से पहले सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में नूर मोहम्मद मारा गया था, जबकि मुदासिर बाद में हुई एक दूसरी मुठभेड़ में मारा गया था. NIA ने अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है और जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए अब तक 109 संपत्तियां जब्त की हैं.

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