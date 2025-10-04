Advertisement
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क

Jammu Kashmir Terrorism: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने आतंकवादी नेटवर्क पर कार्रवाई की. इस दौरान आतंकवादी सज्जाद गुल के पिता का घर कुर्क किया.   

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:25 PM IST
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क

Jammu Kashmir News:  श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादी नेटवर्क पर कार्रवाई जारी रखते हुए गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (UAPA) की धारा 25 के तहत नामित आतंकवादी सज्जाद गुल के पिता का 2 करोड़ की कीमत वाला तीन मंजिला आवासीय घर कुर्क किया है. पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा,' आतंकवादी नेटवर्क और उनके सहायक ढांचों को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीनगर पुलिस ने 15 मरला जमीन पर बने एक तीन मंजिला आवासीय भवन को जब्त कर लिया है.' 

आतंकी का घर कुर्क किया 

यह संपत्ति श्रीनगर के खुशीपोरा इलाके में रोज एवेन्यू HMT में स्थित है. राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक यह संपत्ति सज्जाद गुल के पिता गुलाम मोहम्मद शेख के नाम पर है. पुलिस जांच से पता चला है कि सज्जाद गुल इस संपत्ति का सक्रिय हितधारक था, जिसका अर्थ है कि यह संपत्ति संभवत उसकी अवैध आतंकवादी गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग करके अर्जित की गई थी. यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन परिमपोरा में दर्ज एफआईआर संख्या 235/2022 के तहत की गई, जिसमें यूएपीए की धारा 13, 38 और 20 के साथ-साथ ईआईएमसीओ अधिनियम भी शामिल है.  यह कदम आतंकवाद के वित्तीय, रसद और संचालन नेटवर्क को ध्वस्त करने की श्रीनगर पुलिस की चल रही रणनीति का हिस्सा है. इसका उद्देश्य एक कड़ा संदेश देना है कि आतंकवाद को सहायता देने वाले व्यक्तियों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना भी शामिल है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सज्जाद गुल पाकिस्तान स्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का संस्थापक और प्रमुख है, जो लश्कर-ए-तैयबा (LeT) आतंकवादी समूह का एक छद्म संगठन है. 

ये भी पढ़ें- 'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार, जब्त होंगी ये चीजें  

पाकिस्तान भागा आतंकी

दिल्ली में आतंकवाद से संबंधित एक अपराध के लिए 10 साल की जेल की सजा काटने के बाद वह 2017 में रिहा हुआ और पाकिस्तान भाग गया. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसे जम्मू-कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है. 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए घातक हमले में भी उसकी संलिप्तता देखी गई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. 14 जून 2018 को श्रीनगर में कश्मीर के प्रमुख पत्रकार सुजात भुखारी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था. पुलिस ने कहा कि हमलों की योजना बनाने के अलावा, गुल आतंकवाद को बढ़ावा देने और ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्र-विरोधी दुष्प्रचार को भड़काने में भी शामिल रहा है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अप्रैल 2022 में उसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया और उसके सिर पर 10 लाख का इनाम रखा. 

ये भी पढ़ें- पहली बार चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, मंत्रियों ने क्यों चुना श्री आनंदपुर साहिब?

आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई 

UAPA की धारा 25 के तहत कार्यवाही शुरू की गई, जिससे अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार मिल गया. यह कार्रवाई संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई. यह कुर्की श्रीनगर पुलिस की आतंकवाद के वित्तीय, रसद और संचालन नेटवर्क को ध्वस्त करने की चल रही रणनीति का हिस्सा है, जिसमें उनके सीमा पार प्रायोजक और समर्थक भी शामिल हैं. जम्मू और कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों ने हाल के महीनों में, खासकर UAPA के तहत आतंकवादी तंत्र पर कार्रवाई के बाद, आतंकवाद से जुड़ी कई संपत्तियों की कुर्की की है. 

तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को कुर्क किया

1 अक्टूबर 2025 को बडगाम पुलिस ने हैदरपोरा में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को कुर्क किया, जिसका पूर्व नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी करते थे.  तीन मंजिला इमारत का कथित तौर पर आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था. 9 जुलाई को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान स्थित गुलाम रसूल शाह की जमीन जब्त की. हिज्बुल मुजाहिदीन कमांडर. यह संपत्ति कुपवाड़ा के पीर मोहल्ला इलाके में थी. 20 सितंबर को अनंतनाग पुलिस ने जम्मू में 2 करोड़ मूल्य का एक आवासीय घर कुर्क किया. यह संपत्ति फिरदौस अहमद भट की थी, जो कथित तौर पर एक मादक पदार्थ-आतंकवाद मामले में शामिल था. जम्मू-कश्मीर में आतंकी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा कई समन्वित कदम उठाए जा रहे हैं. इनमें प्रत्यक्ष आतंकवाद-रोधी अभियान, आतंकवाद के वित्तपोषण पर नकेल कसना, कट्टरपंथ और दुष्प्रचार पर नियंत्रण और सीमा सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है. अधिकारियों ने कहा है कि इस बहुआयामी दृष्टिकोण का उद्देश्य शून्य आतंकवाद योजना को प्राप्त करना है. 

 FAQ 

सज्जाद गुल कौन है?

 सज्जाद गुल पाकिस्तान स्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का संस्थापक और प्रमुख है, जो लश्कर-ए-तैयबा (LeT) आतंकवादी समूह का एक छद्म संगठन है. 

सज्जाद गुल पर क्या आरोप हैं?

सज्जाद गुल पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्र-विरोधी दुष्प्रचार को भड़काने और कई आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है. 

;