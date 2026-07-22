/अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में डटे जवान पर आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सर्च ऑपरेशन, 1000 लोग हिरासत में

Jammu-Kashmir Terrorism: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को एक आतंकी हमले में पुलिसकर्मी की हत्या के बाद, सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 1,000 से ज्यादा ओवर ग्राउंड वर्कर्स' (OGWs) को हिरासत में लिया है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमले के तुरंत बाद, सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर पूरी घाटी में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की. अधिकारी ने कहा,' इन छापों के दौरान 1,000 से ज्यादा OGWs को हिरासत में लिया गया है, साथ ही अनंतनाग जिले सहित कई इलाकों में तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया है.'
यह घटना दोपहर करीब 12 बजकर 30 मिनट पर हुई, जब अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन की अनंतनाग शहर के लाल चौक पर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी.
हमले के बाद, सुरक्षा बलों ने हमलावरों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया और पूरे शहर की घेराबंदी कर दी.
घटना को लेकर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने घटनास्थल का दौरा किया और जमीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया.
#WATCH | Anantnag, J&K: Family members mourn the loss of Head Constable Ashiq Hussain Qureshi, who sacrificed his life in the line of duty.
Head Constable Ashiq Hussain Qureshi, lost his life in a terror attack in Anantnag. pic.twitter.com/d5jG1ZIcw3
— ANI (@ANI) July 22, 2026
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. इस हमले के बाद चल रही अमरनाथ यात्रा के बीच पूरे क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना को लेकर अपने 'X' अकाउंट पर लिखा,' अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद हालात का जायजा लेने के लिए मैंने DGP नलिन प्रभात से बात की. ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.'
I spoke with DGP Shri Nalin Prabhat to review the situation following the terror attack in Anantnag. My heartfelt condolences to the family of Head Constable Ashiq Hussain Qureshi, who sacrificed his life in the line of duty. The whole country stands shoulder-to-shoulder with the…
— Manoj Sinha (@manojsinha_) July 22, 2026
उन्होंने आगे लिखा,'देश शहीद के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं. इस घिनौने काम के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. जम्मू-कश्मीर पुलिस और हमारे सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और दोषियों को सजा दिलाएंगे.'