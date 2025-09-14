आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, चुनौती से निपटने के लिए सेना ने बनाया मास्टरप्लान

Jammu Kashmir News: जम्मू की जमीन से जड़ से आतंकवाद खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. घाटी में कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. काफी हद तक आतंकियों को खत्म भी कर दिया गया है. आतंकवादियों को पनाह देने वालों को ऊपर भी कार्रवाई हो रही है. बढ़ती हुई सैन्य गतिविधियों को देखते हुए आतंकी भी सतर्क हो गए हैं और अपनी रणनीति बदल रहे हैं. अब लोगों के घरों में शरण लेने के बजाय आतंकी बंकरों में छिप रहे हैं.

आतंकियों ने किया रणनीति में बदलाव

आतंकी घने जंगलों में या फिर ऊंची चोटियों में बंकर बना रहें हैं. अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की बदलती हुई रणनीति ने सेना और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन गया है. ये जानकारी पिछले हफ्ते कुलगाम जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में मिली, यहां पर मुठभेड़ हुई और दो आतंकी मारे गए, इसके बाद जैसे ही अभियान आगे बढ़ा तो सुरक्षा बलों को राशन, छोटे गैस स्टोव, प्रेशर कुकर के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ, साथ ही साथ एक गुप्त खाई भी मिली.

बढ़ा है चलन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर एक अधिकारी ने बताया कि यह चलन कुलगाम और शोपियां जिलों के साथ-साथ जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल के दक्षिण में भी बढ़ गया है. जहां घने जंगल आतंकवादियों को छिपने के लिए एक अच्छी जगह हैं. हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने आंतकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकवादियों को ऊंची चोटियों पर रहने के लिए और हमले करने का निर्देश मिला है.

पहले भी करते थे बंकर का इस्तेमाल

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आतंकवादी अब इन भूमिगत बंकरों में अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं. 2016 की सफल सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व करने वाले सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा के अनुसार, ये ऊंचाई पर स्थित खाइयां और बंकर 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों की याद दिलाते हैं. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने अब मानवीय खुफिया जानकारी के अभाव की एक बड़ी समस्या की ओर भी इशारा किया, जो पिछले आतंकवाद-रोधी अभियानों में एक प्रमुख संसाधन थी.

सुरक्षा एजेंसियां बना रही योजना

हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां नई तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रही हैं और आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) से लैस ड्रोन और भूकंपीय सेंसर तैनात करने की योजना बना रही हैं. ड्रोन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, जबकि जीपीआर और भूकंपीय सेंसर भूमिगत रिक्तियों और धरती में संरचनात्मक परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं, जिससे ऐसे भूमिगत बंकरों के स्थान की पहचान करना संभव हो जाता है.