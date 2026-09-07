/36 साल बाद भी वैसा ही खौफ... कश्मीरी पंडितों को 17 दिन में 2 धमकी भरे लेटर; बाहरी मजदूर भी बने निशाना

Kashmiri Pandit: जम्मू-कश्मीर में LeT से जुड़े ULC ने धमकी भरा नया लेटर जारी किया है, जिसमें बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया गया है. उन्हें दिल्ली का मोहरा कहा गया है और चेतावनी दी गई है कि वे चले जाएं वरना गोलियों का सामना करें.
सोशल मीडिया पर यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (ULC) की ओर से कथित तौर पर धमकी भरा एक नया मैसेज सामने आया है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ULC प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक ऑनलाइन प्रॉक्सी फ्रंट है. इस बार लेटर में खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया गया है. उन पर स्थायी रूप से बसने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है और चेतावनी दी गई है कि लिंग या हैसियत की परवाह किए बिना उन्हें हिंसक नतीजों का सामना करना पड़ेगा.
मैसेज में दावा किया गया है कि ये बाहरी लोग इलाके में भिखारी बनकर आए थे और अब रेजिडेंसी (निवास का अधिकार) पाने के लिए प्रॉक्सी प्रशासन के समर्थन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसमें स्थानीय लोगों से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा गया है, विरोध प्रदर्शनों को दिखावा बताया गया है और कहा गया है कि जो लोग दिल्ली के मोहरे बने रहेंगे, वे हमारी गोलियों के नतीजों से बच नहीं पाएंगे और उनके शव उनके मूल स्थानों पर वापस भेज दिए जाएंगे. इस मैसेज का लहजा ULC के पहले के संदेशों जैसा ही है, जिसमें कब्जे और आबादी में बदलाव के बारे में राजनीतिक दावों के साथ-साथ आम नागरिकों को सीधे तौर पर डराने-धमकाने की बातें शामिल हैं.
यह नया लेटर जुलाई-अगस्त 2026 से ULC की धमकियों के सिलसिले का ही एक हिस्सा है. पहले की धमकियां मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के पुनर्वास पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर केंद्रित थीं. उन संदेशों में लोगों के नाम लिए गए थे, पते और गाड़ी के नंबर जैसी निजी जानकारी छापी गई थी और उन पर नजर रखने और निशाना बनाने की चेतावनी दी गई थी.
सुरक्षा एजेंसियों ने इन पोस्टरों को मनोवैज्ञानिक युद्ध माना है, जिसका मकसद डर पैदा करना और वापसी व पुनर्वास की कोशिशों को रोकना है.
जुलाई में कुलगाम जिले में ईंट भट्ठे के दो मजदूरों की टारगेटेड हत्याओं के बाद से ही बाहरी मजदूरों में डर का माहौल है. इस तरह के हमलों ने पहले भी मौसमी बाहरी मजदूरों को परेशान और डराया है. भारत के दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में मौसमी मजदूर घाटी में काम करने आते हैं और स्थानीय लोग उन्हें निर्माण कार्य, ईंट भट्ठों, बागों और दूसरे कामों में लगाते हैं.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अधिकारियों ने पहले ULC-स्टाइल के पोस्टरों को बहुत चिंताजनक बताया है और पुलिस-सुरक्षा एजेंसियों को इन्हें गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है. कश्मीरी पंडित पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने बेहतर सुरक्षा की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री और NC प्रमुख ने उन धमकी भरे पत्रों पर सवाल उठाए और उनकी गहराई से जांच की मांग की. हाल ही में अनंतनाग में फारूक ने आरोप लगाया कि यह लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेतृत्व वाले प्रशासन की एक साजिश है, जिसका मकसद डर पैदा करना और राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी करना है.
उन्होंने सवाल किया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' (UCL) नाम के एक कम ज्ञात समूह से धमकियां क्यों मिल रही हैं और उनकी निजी जानकारी कैसे लीक हो रही है, जबकि J&K में बाहर से तैनात वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों, जिनमें DGP, DIG, SSP, जिला SP और डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं को ऐसी धमकियां नहीं मिल रही हैं. उन्होंने कहा,' यह धमकी कौन दे रहा है? उन्हें यह धमकी क्यों नहीं मिल रही है? यह एक साजिश है.' उन्होंने सीधे तौर पर मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले LG प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, जो पुलिस और कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करता है. उन्होंने कहा कि शांति लौटने और उग्रवाद खत्म होने के सरकारी दावों के बावजूद डर का माहौल बनाया जा रहा है.
अब्दुल्ला की बातें उनके बेटे और J&K के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग थीं. उमर ने भी पंडितों को मिल रही धमकियों का मुद्दा उठाया और गृह मंत्रालय से जांच की मांग की, साथ ही सवाल किया कि उन्हें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे हमलों ने पहले भी मौसमी प्रवासी मजदूरों को चिंतित और भयभीत किया है. जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने पहले ULC-शैली के पोस्टरों को बेहद चिंताजनक बताया है और पुलिस-सुरक्षा एजेंसियों को उन्हें गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है. कश्मीरी पंडित पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने बेहतर सुरक्षा की मांग की है.
एजेंसियां इन व्यक्तिगत संदेशों की सच्चाई की जांच कर रही हैं और साथ ही उन पर नज़र रख रही हैं, क्योंकि ये आम नागरिकों को डराने या हिंसा भड़काने के इरादे के संभावित संकेत हो सकते हैं. कुल मिलाकर ये ऑनलाइन धमकियां LeT से जुड़े उन गुप्त संगठनों द्वारा डराने-धमकाने के पैटर्न का हिस्सा हैं, जो सांप्रदायिक और जनसांख्यिकीय मतभेदों का फायदा उठाना चाहते हैं.
साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को रातोंरात अचानक अपना घर, जमीन और संपत्ति छोड़कर पलायन करना पड़ा था. खासतौर से 19 जनवरी 1990 का वह काला दिन, जब लाखों सभी कश्मीरी पंडितों को घाटी में हिंसा, धमकी और अत्याचार की सीमा पार होने के चलते रातों-रात वहां से भागना पड़ा. इन 36 सालों में भी ज्यादा कुछ नहीं बदला है, जो कश्मीरी पंडित जैसे-तैसे वापस घाटी में अपने घरों की ओर बढ़े उन्हें अभी भी हिंसा और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. घाटी में पिछले 17 दिनों में कश्मीरी पंडितों को अबतक 2 धमकी भरे लेटर मिल चुके हैं, जिसमें पहला लेटर 7 अगस्त 2026 को आया था. इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले 6 कश्मीरी पंडितों के नाम और उनके फोन नंबर पब्लिक करते हुए उन्हीं सीधी धमकी दी गई थी. वहीं, दूसरा लेटर 23 अगस्त 2026 को ठीक इसके 2 हफ्ते बाद सामने आया था. इसमें लोगों के नाम, घर का पता, गली नंबर और उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर समेत गाड़ी का रंग और डेटा तक लीक कर दिया गया था.
1 सितंबर 2026 को भी आतंकी संगठन ने एक तीसरा लेटर जारी किया, जिसमें LG मनोज सिन्हा की सुरक्षा बैठक का जिक्र करते हुए सरकार की ओर से कश्मीरी कर्मचारियों को हल्के हथियार दिए जाने के फैसले का विरोध किया गया. इन पत्रों के जरिए लगातार कश्मीरी पंडितों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है.