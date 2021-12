जम्मू कश्मीरः कुलगाम में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, अब भी जारी है मुठभेड़

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली है. कई घंटों तक चले एनकाउंटर में जवानों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है. संबंधित अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों से मुठभेड़ अब भी जारी है. मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुए हैं. वहीं, मुठभेड़ में सेना के एक जवान और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. दोनों नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुठभेड़ कुलगाम जिले के मिरहमा इलाके में हो रही है. सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की फायरिंग के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया और तीन आतंकियों को मार गिराया. पूरे क्षेत्र को घेरकर सुरक्षाबल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

घाटी में आतंकी लगातार घात लगाकर सुरक्षाकर्मियों को निशाना बना रहे हैं. इसे देखते हुए सेना ने संबंधित क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है. इससे पहले बुधवार को ही अनंतनाग में भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि घटनास्थल पर पुलिस और सुरक्षाबलों के जवान आतंकियों की गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं.

#Encounter has started at Nowgam Shahabad, Dooru area of #Anantnag. In the initial firing, 01 police personnel got injured & was shifted to hospital. Police & SFs are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice

