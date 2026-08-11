/बदलते कश्मीर की तस्वीर...हाथों में तिरंगा, दिलों में भारत; श्रीनगर से शोपियां तक रची गई नई इबारत

जम्मू-कश्मीर में जमीनी हालात किस कदर बदल चुके हैं, इसका ताजा उदाहरण स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले घाटी में निकल रही विशाल तिरंगा रैलियां हैं. बिना किसी सुरक्षा के भय के हजरतबल चौक पर जुटती महिलाओं और युवाओं की भारी भीड़ ने साबित कर दिया है कि तिरंगा अब केवल एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि कश्मीरी आवाम का स्वाभिमान बन चुका है.
हजरतबल में आयोजित एक भव्य तिरंगा रैली के दौरान बीजेपी युवा नेता शेख सलमान ने कहा कि कश्मीरी युवा हमेशा से देशभक्त रहे हैं, लेकिन अतीत में कुछ कट्टरपंथियों और ढीली कानून-व्यवस्था के कारण वे भ्रम की स्थिति में थे.
शेख सलमान ने कहा कि 'अब कानून का राज कायम हुआ है और युवा खुलकर सामने आ रहे हैं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों का नतीजा है, चाहे हजरतबल हो, श्रीनगर हो या कोई भी मोहल्ला, सब भारत का अभिन्न अंग हैं. हमारी अखंडता, सम्मान और संप्रभुता तिरंगे में ही निहित है.'
महिलाएं भी बिना किसी झिझक या सुरक्षा के डर के इन रैलियों की अगुवाई कर रही हैं. हजरतबल चौक पर आम लोगों के साथ रैली में शामिल हुईं बीजेपी नेता शनाज गनाई ने इसे बदलते कश्मीर की सबसे खूबसूरत तस्वीर बताया.
शनाज गनाई ने कहा 'आज हम बहनें हजरतबल जैसे स्थान पर बिना किसी सुरक्षा के खड़ी हैं और सैकड़ों आम नागरिक चाहे वे युवा हों, माताएं हों या बुजुर्ग, जोश के साथ शामिल हो रहे हैं. यह बदलाव देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है. आज रंग, धर्म या क्षेत्र से परे हर कोई तिरंगा लहरा रहा है और स्वतंत्रता दिवस पर देश के शहीदों को याद कर रहा है, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा.'
90 के दशक के बाद की पीढ़ी के युवाओं के लिए तिरंगा अब केवल एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि उनकी पहचान और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है. रैलियों में शामिल युवाओं ने माना कि पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे, विकास और सुरक्षा माहौल में आए सुधारों ने जनता का विश्वास जीता है.
स्थानीय युवा अजान अहमद ने कहा कि 'तिरंगा हमारे पीछे है, यह हमारे लिए गर्व की बात है. हमने बचपन में यहां का खराब दौर देखा है, लेकिन पहली बार हम खुलकर अपने तिरंगे के साथ गर्व का इजहार कर रहे हैं. मोदी सरकार के दौरान यहां स्मार्ट सिटी, रेलवे और बस जैसी सुविधाएं आई हैं. देश ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम देशभक्त क्यों न बनें?'
कश्मीरी जनता के इस बदले मिजाज और देशभक्ति से सीमा पार पाकिस्तान में भारी बौखलाहट देखी जा रही है. खुफिया एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों और आतंकी आकाओं के जरिए दोबारा डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, हालिया आतंकी घटनाओं के बाद पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है.
कश्मीर के IGP वी.के. बिर्धी ने बताया कि '15 अगस्त के मुख्य समारोह और परेड के लिए खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. श्रीनगर समेत पूरी घाटी में फुल ड्रेस रिहर्सल और सुरक्षा समीक्षा चल रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल किसी भी नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं.