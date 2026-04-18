घाटी में 85 सालों बाद कश्मीरी कुंभ की वापसी, 10 दिन तक होगा आयोजन; उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु

Jammu-Kashmir News: कश्मीरी कुंभ जिसे दशर कुंभ कहा जाता है देश के उन चार मुख्य अखिल भारतीय कुंभ मेलों में से नहीं है (जो बारी-बारी से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होते हैं). इसके बजाय, यह कश्मीर की सदियों पुरानी स्थानीय परंपरा को पुनर्जीवित करता है, जिसे 'दशर महाकुंभ' (या कश्मीर में केवल 'कुंभ मेला') कहा जाता है. यह मेला पहले हर साल एक पवित्र नदी संगम पर आयोजित होता था, लेकिन 1941 के बाद कई कारणों से यह बंद हो गया था. 15 जुलाई से 24 जुलाई, 2026 तक, यह 10-दिवसीय आयोजन उत्तरी कश्मीर के गंदरबल जिले के शादीपोरा में फिर शुरू होगा विशेष रूप से उस पवित्र संगम पर, जहां सिंधु नदी और झेलम नदी (जिसे स्थानीय रूप से 'वितस्ता' के नाम से जाना जाता है) का संगम होता है. कश्मीरी परंपरा में इस स्थान को लंबे समय से पवित्र माना जाता रहा है. उम्मीद की जारी है कि कश्मीर कुंभ मेले में लगभग 2-3 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे.

कहां आयोजित होगा कुंभ?

इस मेले का आयोजन स्वामी कालिकानांद सरस्वती और उनके मठ द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने इस परंपरा को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि ईश्वर एक है और कश्मीर की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत से फिर से जुड़ना है. इस कुंभ का एक छोटा संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था. 75 साल के अंतराल के बाद, उसी स्थान पर केवल एक दिन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 35,000 कश्मीरी पंडित और अन्य लोग शामिल हुए थे. इस उत्सव में पवित्र संगम में स्नान, धार्मिक प्रवचन, कश्मीरी लोक और शास्त्रीय संगीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे. प्रयागराज महाकुंभ को एक शांतिपूर्ण और समावेशी समागम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जड़ें स्थानीय आस्था और खगोलीय संरेखण में निहित हैं.

कश्मीरी कुंभ को क्या खास बनाता है?

स्थानीय नागरिक अब्दुल समद ने कहा,' हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे की यहां मेला लगता था अब इस साल भी मेला लगने वाला है हमे बहुत खुशी है पंडित लोग आयेंगे. यहां यह लोग जब कोई मारता है उसकी अस्थियां भी डालते है गांधी परिवार की अस्थियां भी यहां लाई गई थी और अटल बिहारी बाजपाई की भी.' दूसरे कुंभ मेलों के विपरीत, जिनके लिए केवल दो चीजों की जरूरत होती है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति यह कश्मीरी दशार कुंभ दस खगोलीय पिंडों की एक विशिष्ट और जटिल स्थिति पर निर्भर करता है.

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कुंभ के लिए योग

जून या जुलाई का महीना, जिसे ज्येष्ठ कहा जाता है. जून पच (जिसे जूनपछ भी लिखा जाता है) का अर्थ है चंद्र महीने का उज्ज्वल पखवाड़ा, जिसे आमतौर पर शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है. इसकी तारीख ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष (बढ़ते चंद्रमा) का 10वां दिन होता है. वहीं दिन मंगलवार या बुधवार होना चाहिए. इसके लिए नक्षत्र (तारामंडल) का चंद्रमा का हस्त नक्षत्र (हाथी) में होना अनिवार्य है.यह व्यतिपात योग होना चाहिए यानी जब सूर्य और चंद्रमा का देशांतर ठीक 180 डिग्री के बराबर हो. इसमें आनंद योग का संयोग भी होना चाहिए. इसमें करण का 'घर करण' के साथ मेल खाना अनिवार्य है और सूर्य का वृषभ (Taurus) राशि में होना अनिवार्य है. साथ ही चंद्रमा का कन्या (Virgo) राशि में होना अनिवार्य है. ऐसे संयोग, जिनमें ये दस चीजें एक साथ आती हैं, केवल हर 10, 12, 36, 75 या 85 वर्षों में ही बनते हैं.

चिनार के पेड़ का महत्व

इस अनुष्ठान का केंद्र एक रहस्यमयी चिनार का पेड़ है, जो नदी के संगम के बीच एक छोटे से द्वीप पर स्थित है. इसे 'प्रयाग चिनार' के नाम से जाना जाता है. इस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है और कहा जाता है कि यह चिनार का पेड़ 500 साल से भी अधिक पुराना है. ऐसा माना जाता है कि बाढ़ आने पर भी यह पेड़ और इसका द्वीप कभी डूबते नहीं हैं. 75 साल के लंबे अंतराल के बाद, 14 जून 2016 को इस उत्सव को फिर से शुरू किया गया. यह निर्वासित कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने और अपनी मातृभूमि लौटने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर था.

शादिपोरा संगम

इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यहां देखने को मिलने वाली ज़बरदस्त सांप्रदायिक सद्भावना है. स्थानीय मुस्लिम निवासी इस उत्सव की तैयारियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. वे नावों के जरिए तीर्थयात्रियों को नदी पार कराते हैं और उनकी जरूरत का सारा सामान उपलब्ध कराते हैं. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है, जब लोग अपने पूर्वजों के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं और उनके अस्थि-कलशों को नदी में विसर्जित करते हैं। यह प्रथा काफी हद तक प्रयागराज में निभाई जाने वाली प्रथाओं जैसी ही है. यह केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह कश्मीरी संस्कृति के पुनरुद्धार, लोगों के अदम्य साहस और 'कश्मीरियत' की भावना का भी एक जीता-जागता प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि कश्मीरी पंडितों का अपनी मातृभूमि (कश्मीर घाटी) के साथ कितना गहरा और अटूट रिश्ता है. शादिपोरा संगम की विशेष पवित्रता का जिक्र इन कई प्राचीन धर्मग्रंथों में भी मिलता है.

नीलमत पुराण: कश्मीर का यह प्राचीन ग्रंथ (जो लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था) 'वितस्ता' नदी की पहचान 'यमुना' नदी के रूप में करता है, और 'सिंध' नदी की पहचान 'गंगा' नदी के रूप में. इस ग्रंथ में इन दोनों नदियों के संगम को स्पष्ट रूप से 'प्रयाग' नाम दिया गया है, और इसे अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति वाला स्थान घोषित किया गया है.

महाभारत: इस महाकाव्य में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपवास रखते हुए 'वितस्ता' नदी में पवित्र स्नान करता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है.

सतीसर की कथा: पुराणों में कश्मीर घाटी की उत्पत्ति के बारे में एक कथा मिलती है. इसके अनुसार, प्राचीन काल में यह पूरा क्षेत्र एक विशाल झील हुआ करता था, जिसे 'सतीसर' के नाम से जाना जाता था. बाद में, ऋषि कश्यप (एक वैदिक ऋषि) ने इस झील का पानी पूरी तरह से सुखा दिया, ताकि इस जमीन को आध्यात्मिक साधना और रहने-बसने के लिए उपयुक्त बनाया जा सके.

कश्मीर पंडित विद्वान रतन कौल में कहा,' यह कुंभ भी बाकी कुंभ की तरह है और असली कुंभ 2030 में होगा और यह जो कुंभ लग रहा है इसका का बड़ा महताव है मगर इस में गैदरिंग थोड़ी कम होगी. तैयारी पूरी चल रही है सरकार की तरफ से भी और कम्युनिटी की तरफ से भी.'

कश्मीरी कुंभ का महत्व

ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव का नामकरण और इसके आयोजन का चक्र (साइकिल) 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित किया गया था। यह उनके उस व्यापक प्रयास का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य कश्मीर की स्थानीय धार्मिक परंपराओं को प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय 'कुंभ' उत्सवों के चक्र के साथ जोड़ना था।इस उत्सव के नाम में शामिल 'दशर' शब्द, दस (Dash) विशिष्ट खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियों के एक दुर्लभ संयोग को दर्शाता है। 'कश्मीरी कुंभ' का आयोजन केवल तभी किया जा सकता है, जब ये दसों स्थितियाँ एक ही समय पर एक साथ घटित हों।जब ये दसों स्थितियाँ एक साथ घटित होती हैं... यह एक ही दिन होता है, आमतौर पर जून या जुलाई (ज्येष्ठ) के महीने में; इस आयोजन को 'दशर महा कुंभ' के नाम से जाना जाता है.