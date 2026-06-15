Jammu-Kashmir Tourism: जम्मू-कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, हाउसबोट एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर और कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे कारोबारी संगठनों ने इस साल की सालाना अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सीधे 50 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है. यह फैसला 3 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली यात्रा को और आकर्षक बनाने और ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए लिया गया है. टूरिज्म सेक्टर के मुख्य स्टेकहोल्डर्स, जिनमें छोटे और बड़े होटल मालिक, ट्रांसपोर्टर और टैक्सी ऑपरेटर शामिल हैं. ने मिलकर यह अहम पहल की है. जम्मू-कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, J&K होटलियर्स क्लब, J&K टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन और हाउसबोट ओनर्स एसोसिएशन जैसे प्रमुख कारोबारी संगठनों ने मिलकर रहने की जगह, ट्रैवल पैकेज और टैक्सी सर्विस पर 50-65 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है.
चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट तारिक गनी ने कहा,' एक कश्मीरी और टूर ऑपरेटर होने के नाते मैं इस साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों का स्वागत करता हूं. जिस तरह हम हज करते हैं, उसी तरह हिंदू अमरनाथ यात्रा करते हैं. मुश्ताक छाया साहब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से मिला, जहां हमने तीर्थयात्रियों को भारी छूट देने का फैसला किया. यात्रियों के लिए खास छूट और बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी. हमें उम्मीद है कि इस साल बड़ी संख्या में यात्री आएंगे और छूट की घोषणा के बाद हमें यकीन है कि और भी यात्री आएंगे. हमने उनके लिए बेहतरीन सुविधाएं और भारी छूट का इंतजाम किया है. कश्मीर हमेशा से आने वाले यात्रियों का ख्याल रखता आया है. पुराने समय में, कश्मीरी लोग यात्रियों को दर्शन कराने के लिए अपने कंधों पर ले जाते थे. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यात्रा में हिस्सा लेते हैं, चाहे वे पानी वाले हों, ट्रॉली वाले हों या कैब मालिक हों. सभी यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सबका स्वागत है.'
यह छूट, जो पूरी यात्रा के दौरान लागू रहेगी का मकसद ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्रियों को कश्मीर की ओर आकर्षित करना है ताकि देश और दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कश्मीर के असल हालात के बारे में सीधे जानकारी मिल सके और वे उस डर से बाहर निकल सकें जो पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण पर्यटकों के मन में पैदा हुआ था. पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कश्मीर का टूरिज्म उद्योग, जो अप्रैल 2025 में अपने चरम पर था, बुरी तरह गिर गया. इस उद्योग से जुड़े लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ क्योंकि हमले के बाद सिर्फ दो दिनों में 100 प्रतिशत बुकिंग जीरो हो गई और टूर ऑपरेटरों को उन सभी लोगों को पैसे वापस करने पड़े जिन्होंने सरकारी आदेश के बाद अपनी भविष्य की बुकिंग रद्द कर दी थी. तब से कश्मीर का टूरिज्म उद्योग खस्ताहाल है और इससे जुड़े लोग और सरकार इसे फिर से पटरी पर लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. इसे फिर से शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा कश्मीर यात्रा की योजना बनाते समय मेहमानों के मन में सुरक्षा को लेकर भरोसा न होना और चिंता है.
कश्मीर हाउसबोट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मंजूर पख्तून ने कहा,' हाउसबोट एसोसिएशन की तरफ से मैं उन सभी तीर्थयात्रियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस साल रजिस्ट्रेशन कराया है और मुझे उम्मीद है कि यात्रा शांतिपूर्ण और सुखद होगी. यह यात्रा बहुत से लोगों के लिए एक सपना है और हमें उम्मीद है कि इस साल और भी ज्यादा यात्री आएंगे. हमने सुना है कि पहले ही रिकॉर्ड-तोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. हमने सभी संबंधित लोगों से कहा है कि वे पक्का करें कि इस साल सभी सुविधाएं बेहतर हों. यात्रा के दौरान जो एकता देखने को मिलती है, वह हमेशा एक मिसाल होती है. अगर हाउसबोट की बात करें, तो हमने इनके दाम बहुत कम रखे हैं. मुझे यकीन है कि हम खास तौर पर उन तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी छूट देंगे जो हमारे यहा आकर ठहरेंगे. हमें पूरी उम्मीद है कि हाउसबोट मालिक अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बड़ी छूट देंगे.'
यह इंडस्ट्री सदियों पुरानी पारंपरिक अमरनाथ यात्रा पर अपनी आखिरी उम्मीद लगाए हुए है, जिसने हमेशा कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, यहां तक कि उन सालों में भी जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था. इस मौके का फायदा उठाते हुए, कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग कुछ और आर्थिक नुकसान उठाने को तैयार हैं और उन्होंने कश्मीर आने वाले पर्यटकों या तीर्थयात्रियों को सेवाएं देने वाले सभी बिजनेस प्रतिष्ठानों पर सीधे 50-65 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है. टूरिज्म से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि छूट के रूप में होने वाला यह नुकसान असल में एक निवेश है, जो वे उस सदियों पुरानी मेहमाननवाजी और भरोसे को वापस पाने के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता था और जिसे पहलगाम हमले में खो दिया गया था.
अधिकारी भी कश्मीर के टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों का साथ दे रहे हैं और इस डिस्काउंट स्कीम में उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक बार खोया हुआ भरोसा वापस मिल जाए और डर खत्म हो जाए, तो कश्मीर के टूरिज्म कारोबारियों के लिए टूरिज्म का शानदार दौर फिर से लौट आएगा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, NC पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेताओं ने भी कश्मीर के आम लोगों से अपील की थी कि वे तीर्थयात्रियों को 'एंबेसडर' (प्रतिनिधि) की तरह मानें और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है, ताकि वे अपने घर लौटकर हमारा खोया हुआ भरोसा वापस पाने में मदद कर सकें.
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों का भरोसा फिर से जीतने और तीर्थयात्रियों की यात्रा सुरक्षित और आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. इसका मकसद टूरिज्म को फिर से बढ़ावा देना है, क्योंकि अधिकारियों को उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन में भारी बढ़ोतरी होगी और तीर्थयात्रियों की संख्या पहलगाम आतंकी हमले के कारण आई गिरावट से पहले बने पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर जाएगी. अमरनाथ यात्रा को भारतीय हिमालय में होने वाली दुनिया की सबसे अहम तीर्थयात्राओं में से एक माना जाता है और यह कश्मीर के मुस्लिम समुदाय से गहराई से जुड़ी हुई है. कश्मीर के लोग, खासकर टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े लोग, सदियों से इस यात्रा का बेसब्री से इंतज़ार करते रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है. माना जा रहा है कि इस बार भगवान शिव के भक्त भगवान शिव के दूत के तौर पर काम करेंगे और कश्मीर के दम तोड़ रहे टूरिज्म उद्योग में नई जान डालेंगे.