ट्यूलिप गार्डन ने लगाए कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद, लंबे इंतजार बाद घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार

Jammu-Kashmir News: एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन ने कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही को फिर से बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहां आवाजाही लगभग शून्य हो गई थी. 2026 के वसंत के मौसम के 30 दिनों में, यहां 3.5 लाख से अधिक पर्यटक आए. पर्यटकों की संख्या में यह बढ़ोतरी इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी रिकवरी का संकेत है. बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहां पर्यटकों के आने पर बुरा असर डला था.

ट्यूलिप गार्डन में बढ़ी पर्यटकों की संख्या

अप्रैल 2026 के मध्य तक, ट्यूलिप गार्डन में 3.5 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें लगभग 1200 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे. पहलगाम की बैसरन घाटी में 2025 में हुए हमले के कारण पर्यटन में भारी गिरावट आई थी. 2024 में जहां 26 लाख पर्यटक आए थे. वहीं 2025 में कश्मीर आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या घटकर 9.16 लाख रह गई थी. इनमें से 8.55 लाख पर्यटक 22 अप्रैल 2025 से पहले ही कश्मीर आ चुके थे. पर्यटकों का भरोसा फिर से जीतने के लिए सुरक्षा के इंतजामों को मजबूत करते हुए, अधिकारियों ने 2026 के मौसम के लिए कई नए कदम उठाए, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित और महफूज महसूस हुआ. ट्यूलिप गार्डन की ओर आकर्षित होकर आए पर्यटकों ने कहा कि कश्मीर के बारे में उनके मन में जो धारणा थी, यहां आकर उन्हें वह बिल्कुल अलग लगी. कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करने के साथ-साथ, सभी का यही मानना ​​था कि कश्मीर पूरी तरह से सुरक्षित है और जो कोई भी यहां आना चाहता है, वह बिना किसी डर के आ सकता है. इसके अलावा, उन्होंने कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए अधिकारियों की भी तारीफ की.

इन फूलों की लगी किस्में

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, 2026 के ट्यूलिप शो में 70 से ज्यादा किस्मों के 18 लाख ट्यूलिप फूल लगाए गए थे. साथ ही, लगभग 1 लाख अन्य कंद वाले फूल जैसे डैफोडिल, हायसिंथ और नरसिसस भी लगाए गए थे. इसके अलावा सेल्फी पॉइंट्स और स्थानीय हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसी नई चीजें भी जोड़ी गईं, और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों द्वारा इसका जोरदार प्रचार-प्रसार किया गया, ताकि पर्यटन उद्योग को फिर से खड़ा किया जा सके.

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पिछले साल, 855,000 से ज्यादा स्थानीय, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया था, जो अब तक के सभी पिछले रिकॉर्डों से ज्यादा था. हालांकि, विभाग को उम्मीद थी कि इस साल यह रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित तनावों के कारण पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट देखी गई.

'हम यहां बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं...'

नागपुर से आई पर्यटक रूपाली गंभीर ने कहा,' हमें कोई डर नहीं है, हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं. यहां के लोग बहुत मददगार हैं. हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जिससे डर लगे. यहां कोई डर नहीं है. हम देर शाम तक बाहर घूमते हैं और बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं. यह गार्डन बहुत सुंदर है और सचमुच धरती पर स्वर्ग जैसा है.' मुंबई से आए एक और टूरिस्ट सादिक मोहम्मद ने कहा,' मैं मुंबई से आया हूं. मैं लोगों की चिंताओं को समझ सकता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज मेरा चौथा दिन है. मैं गुलमर्ग और सोनमर्ग जा चुका हूं और आज मैं यहां हूं. मैं पहलगाम भी जाने वाला हूं. मैंने यहां देखा कि हर जगह CRPF के जवान तैनात हैं. वे हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं. यहां तक कि रात में भी हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे हैं. मुझे लगता है कि जिन लोगों ने गलत किया, उन्होंने किया, लेकिन पिछले 4 दिनों में मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम सुरक्षित नहीं हैं. हम यहां और रुकना चाहते हैं. हम बहुत मजा कर रहे हैं और बार-बार यहां आना चाहते हैं.'

'पटरी पर लाई जा रही अर्थव्यवस्था...'

बगीचे और अन्य प्रमुख जगहों को सुरक्षा की पूरी समीक्षा करने और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाने के बाद ही फिर से खोला गया. बगीचे के इस सफल सीजन को टूरिज्म से जुड़े लोग और जम्मू-कश्मीर सरकार, कश्मीर की टूरिज्म अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं. बताया जा रहा है कि फूलों के खिलने के समय घाटी के होटलों में बुकिंग लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इस साल आने वाले टूरिस्टों की संख्या कम है, फिर भी 'ट्यूलिप शो 2026' कश्मीर क्षेत्र में टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पूरी तरह सफल रहा है. इसे इस साल के टूरिज्म सीजन की एक अच्छी शुरुआत माना जा रहा है. उम्मीद है कि 2026 में कश्मीर आने वाले टूरिस्टों की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी. टूरिस्टों की इस भारी आमद को बेहतर तरीके से संभालने के लिए, कश्मीर क्षेत्र में घूमने-फिरने के लिए कई नई और अनोखी जगहें भी जोड़ी गई हैं.