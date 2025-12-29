डल झील पर रंगीन शाम... महीनों की खामोशी के बाद घाटी में लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में हुआ विंटर फेस्टिवल का आयोजन

Advertisement
Jammu-Kashmir Tourism: जम्मू-कश्मीर में ठंड के आने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. घाटी में पर्यटकों का स्वागत करने के लिए जश्न-ए-वंदेह नाम के एक इवेंट का आयोजन किया गया.  

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:55 PM IST
Jammu-Kashmir News: कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में पर्यटकों की भारी भीड़ ने घाटी में टूरिज्म को फिर से जीवंत कर दिया है और पर्यटकों को आकर्षित करने और कश्मीर आने वाले पर्यटकों का स्वागत करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जश्न-ए-वंदेह का आयोजन किया. यह एक जीवंत विंटर फेस्टिवल है, जिसमें पारंपरिक कश्मीरी संस्कृति, सजी हुई शिकारा की सवारी और गर्म कहवा चाय शामिल है, जिसे डल झील पर मनाया गया, जिसका मकसद पर्यटकों का मनोरंजन करना और उनका स्वागत करना और उन्हें सर्दियों की ठंड के बीच जादुई अनुभव देना था.

कश्मीर में बढ़े पर्यटक

डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म, कश्मीर ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर की डल झील पर आयोजित एक विंटर फेस्टिवल, जश्न-ए-वंदेह लॉन्च किया. यह कार्यक्रम सर्दियों के मौसम में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और टूरिज्म व्यापार पर निर्भर स्थानीय लोगों की आजीविका का समर्थन करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. टूरिज्म डायरेक्टर सैयद कमर सज्जाद ने कहा,' यह फेस्टिवल नई शुरुआत और पर्यटकों की बढ़ती संख्या का जश्न मनाने के लिए है, जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलगाम आतंकी घटना के कारण प्रभावित हुई थी.' उन्होंने आगे कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि समय पर बर्फबारी हुई और इससे हमें टूरिज्म को फिर से शुरू करने में मदद मिली और हम गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में स्कीइंग और अन्य बर्फ के खेलों को समन्वित तरीके से जोड़कर विंटर टूरिज्म में और अधिक आकर्षण जोड़ रहे हैं, हमने स्की करने वालों की सुविधा के लिए सबसे लंबी स्की रोप खोली हैं.  

ये भी पढ़ें- DG ब्रह्मोस की नियुक्ति पर CAT का बड़ा फैसला, पद से हटने का दिया आदेश; कहा- यह कानून के अनुसार नहीं  

पर्यटकों से लौटी रौनक 

यह फेस्टिवल डल झील के नेहरू पार्क घाट पर था. पर्यटकों को आकर्षित करने और उनका मनोरंजन करने वाली मुख्य गतिविधियों में एक फ्लोटिंग प्रदर्शनी, पारंपरिक संगीत प्रदर्शन और रोशनी वाली शिकारा की सवारी शामिल थी. सर्दियों के जश्न के हिस्से के रूप में, झील पर एक कहवा फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग ठंडे मौसम में शिकारा की सवारी करते हुए पारंपरिक कश्मीरी चाय का आनंद लेते हैं. पर्यटकों के लिए डल झील में रात की सवारी के लिए 80 शिकारा मुफ्त रखे गए थे. कश्मीर में इस स्वागत से पर्यटक बहुत खुश दिखे. मुंबई के एक टूरिस्ट हरपाल जी ने कहा,' कल मैं पहलगाम गया था मैंने वहां एक दिन बिताया फिर मैं सोनमर्ग गया और आज मैं डल झील पर हूं और कल मैं गुलमर्ग जाने का प्लान बना रहा हूं. मैं सभी टूरिस्ट से कहूंगा कि वे यहां आएं और इन पलों का आनंद लें. वे हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई और करेगा और आप जानते हैं कि कश्मीर एक स्वर्ग है और ये लोग हमारे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं, और वे हमारा मनोरंजन कर रहे हैं.' 

ये भी पढ़ें- 'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह

 

कश्मीर में फुल हुई बुकिंग 

घाटी में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद टूरिस्ट की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, सभी लोकप्रिय जगहों पर होटल साल के आखिर के सीजन के लिए लगभग बुक हो चुके हैं और कश्मीर भी उनका खुले दिल से स्वागत कर रहा है, गायक, डांसर और अन्य इन्फ्लुएंसर कश्मीर यात्रा के दौरान टूरिस्ट के मनोरंजन को बनाए रखने के लिए शो कर रहे हैं. एक गायक जैद सिकंदर ने हाउसबोट की छत पर शो करते हुए कहा,' मेरा मकसद टूरिस्ट का कश्मीर में स्वागत करना है, हमारा दिल, हमारी कश्मीर घाटी उनके लिए खुली है, हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं. ये इवेंट निश्चित रूप से बदलाव लाएंगे. सब कुछ रुका हुआ था अब ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा. हमने पहलगाम में भी अच्छी हलचल देखी और उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा.' जैद ने एक टूरिस्ट को अपना महबूबा कहते हुए कहा कि एक घर तब तक घर नहीं होता जब तक उसमें लोग न हों और हमारा कश्मीर एक घर है, हम चाहते हैं कि वे लोग (टूरिस्ट) आएं और इस घर में रहें और इसे घर बनाएं. उन्होंने टूरिस्ट का स्वागत करते हुए गाना गाया,' आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा.' स्थानीय स्टेकहोल्डर्स, होटल मालिक, हाउसबोट मालिक, टैक्सी ड्राइवर और शिकारा वालों ने जनवरी महीने के लिए एडवांस बुकिंग में बढ़ोतरी की सूचना दी है, जिससे कश्मीर में टूरिस्ट की कमी का दौर खत्म हो गया है क्योंकि बर्फबारी ने कश्मीर में 60 दिनों के सूखे मौसम का दौर खत्म कर दिया है और उम्मीद है कि यह इस विंटर वंडरलैंड की ओर और अधिक टूरिस्ट को आकर्षित करेगा. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

