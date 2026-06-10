उरी में अचानक फटा हैंड ग्रेनेड; LOC के पास ब्लास्ट में दो जवान शहीद

Uri Blast: उरी से एक बुरी खबर सामने आई है, कमलकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक कैंप में हैंड ग्रेनेड के अचानक फटने से भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं. यह घटना उस समय हुई जब वे अपनी ड्यूटी पर तैनात थे. ग्रेनेड फटने के बाद वो बुरी तरह जख्मी हुए थे और उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया लेकिन जवानों ने दम तोड़ दिया.