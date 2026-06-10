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उरी में अचानक फटा हैंड ग्रेनेड; LOC के पास ब्लास्ट में दो जवान शहीद

Jammu Kashmir News: उरी में कमलकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक कैंप में हैंड ग्रेनेड के अचानक फटने से भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं. ये ग्रेनेड कैसे फटा इसकी जांच की जा रही है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 10, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:35 AM IST
उरी में अचानक फटा हैंड ग्रेनेड; LOC के पास ब्लास्ट में दो जवान शहीद

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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