DNA: क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह

Himachal Pradesh Rain: बीते कुछ दिनों से आसमान गुस्से में है और आधा हिंदुस्तान पानी में है. आसमान लगातार बरस रहा है और हिंदुस्तान बाढ़ में बह रहा है. पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक, आसमान से गिरने वाला पानी जमीन पर जानलेवा सैलाब बनकर बह रहा है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे मैदानी राज्य भी बाढ़ की चपेट में है.

पूर्वोत्तर राज्यों में भी आसमान से आफत बरस रही है. लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इस साल बादल कुछ ज्यादा ही बरस रहे हैं. क्या आपने ये सोचा कि इतनी नॉन स्टॉप बारिश क्यों हो रही है,आसमान में ऐसा क्या हो रहा है...ये आपको जरूर समझना चाहिए.

क्यों इतना तेजी से बरस रहे बदरा

मॉनसून की तबाही को लेकर हम आपको जो पहलू बता रहे हैं, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. बादलों में ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि वो इतनी तेजी से बरस रहे हैं. पहले कुछ आंकड़े जान लीजिए

इस साल मई के महीने में बारिश ने 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. यानी आखिरी बार वर्ष 1900 में हिंदुस्तान ने ऐसा मॉनसून देखा था.

देश के 95% हिस्सों में बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है, यानी जहां भी बारिश हुई, वहां-वहां आफत आई.

इस साल इतनी बारिश हुई है कि गंगा जैसी 7-8 नदियां बन जाएं.

5 राज्यों से होकर गुजरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जितनी पांच नदियों के बराबर पानी इस मॉनसून में बरस गया.

इस साल मुंबई शहर में अगस्त के महीने में इतनी बारिश हुई है कि साढ़े तीन साल तक पूरे मुंबई शहर की प्यास बुझ सकती है.

यानी मुंबई में मॉनसून में इतना पानी बरसा है कि करीब 2 करोड़ लोगों को साढ़े तीन साल तक पीने का पानी मिल सकता है.

इस साल के मॉनसून सीजन में दिल्ली में 15 अगस्त के बाद से लगातार बारिश हो रही है.

वहीं बीते 75 दिनों से हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में बारिश हो रही है.

2025 में मॉनसून के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और इसका असर ये हुआ है कि मैदानी से पहाड़ी राज्यों तक तबाही का मंजर दिख रहा है.

ताजा तस्वीरें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं. जम्मू कश्मीर में मॉनसून ने अपना 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आखिरी बार 1924 में ऐसी तबाही हुई थी. वहीं हिमाचल में भी मॉनसून का प्रकोप ऐसा है कि 675 सड़कें बंद पड़ी हैं.दोनों ही राज्यों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं मानो आम हो गई हैं.

कुल्लू-मनाली में भयावह हालात

हिमाचल प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं. कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी उफान पर है. बीते 24 घंटे में ब्यास नदी के किनारे बनीं 16 से ज्यादा बिल्डिंग बह चुकी है. 6 ब्रिज टूट चुके हैं. हिमाचल प्रदेश में जो हालात हैं उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इस टूरिस्ट स्पॉट को त्रासदी से उबरने में सालों का वक्त लग जाएगा. चंडीगढ़ मनाली हाईवे का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है.हाईवे पर ब्यास नदी का पानी बह रहा है.

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं. ब्यास नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक पंजवक्त्र महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूब गया है. 300 साल पुराने महादेव के इस मंदिर में यूं तो लोग आराम से पहुंच जाते हैं.. लेकिन पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई है कि प्रकोप यहां तक दिख रहा है.

हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत का करीब करीब हर राज्य कुदरत का प्रकोप झेल रहा है. लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि साल 2025 का मॉनसून इतना खतरनाक क्यों है..आसमान में ऐसा क्या हो गया कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही.इसे समझने के लिए सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के कुछ आंकड़े आपको देखने चाहिए.

डरावने हैं जलवायु परिवर्तन के ये आंकड़े

बीते कुछ वक्त में अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक बढ़ा है. समुद्र का तापमान पिछले पांच सालों में सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से हवा में नमी की मात्रा बढ़ी है. इसलिए जब बारिश हो रही है तो तेज और लगातार हो रही है.

यहां आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग तो सालों से हो रही है. लेकिन अचानक इसी साल इसका इतना ज्यादा असर क्यों दिख रहा है तो वैज्ञानिक इसके पीछे भी एक वजह बता रहे हैं. बीते कुछ वक्त में जलवायु परिवर्तन की गति तेज हो गई है, जिसकी वजह से मौसम में दिखने वाले बदलाव भी तीव्र हो गए हैं. इस बदलाव की स्थिति को 'टिपिंग प्वाइंट' कहा जाता है. जलवायु परिवर्तन के असर को झेलने की सीमा को कुदरत पार कर चुकी है और अब इसका सीधा और तीव्र असर दिखना शुरू हो गया है.

टिपिंग पॉइंट का दो तरह से असर

जलवायु परिवर्तन के टिपिंग प्वाइंट पर पहुंचने का असर दो तरह से हो रहा है. पहला- जेट स्ट्रीम में बदलाव. जेट स्ट्रीम वो हवाएं होती हैं, जो मॉनसून में बनने वाले बादलों को अपने साथ लेकर जाती हैं. लेकिन समंदर में हो रहे बदलावों की वजह से जेट स्ट्रीम बादलों को भारत के ऊपर लंबे समय तक अटका रहा है.

दूसरा असर है पश्चिमी विक्षोप में बदलाव. भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होने वाला गैर-मानसूनी तूफान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में बारिश लाता है. आमतौर पर ये साल में 4-5 बार आता था. लेकिन इस बार ये 15 बार आया है, जिसका असर साफ साफ दिख रहा है.

यानी इस साल आसमान में ऐसी स्थिति बन रही है कि भारत के ऊपर बादलों की कतार लगी है, जो नमी से लबालब हैं. वायुमंडल में गर्मी और गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि बारिश रुक नहीं रही है और ये महज प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि अलार्म है. क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जलवायु परिवर्तन की गति को रोका नहीं गया, तो अभी जो हो रहा है वो न्यू नॉर्मल बन जाएगा.

बादल क्यों हो रहे इतने ओवरलोड?

ये बादलों के ओवरलोड होने का ही असर है कि इस साल 30 से ज्यादा cloud burst यानि बादल फटने की घटनाएं हुईं हैं. धराली, कुल्लू, किश्तवाड़, डोडा लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं. भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं.

बादलों के ओवरलोड होने की वजह से आसमान से जो तबाही बरस रही है, वो इंसानों को अपनी चपेट में ले रही है. लोग मारे जा रहे हैं और इस साल मौत का जो आंकड़ा है वो भी परेशान करने वाला है.

2017 और 2018 में में मौत का आंकड़ा 700 से कम था.

2019 में यही आंकड़ा 1200 पहुंच गया.

2020 से 2024 तक हर साल 1300 से 1500 लोगों की जान गई.

लेकिन 2025 में अगस्त तक ही 1700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.

अगर मॉनसून का यही ट्रेंड न्यू नॉर्मल बन गया तो सोचिए हर साल कितने लोगों को अपनी जान यूं ही गंवानी पड़ जाएगी, कोई घूमने गया तो सैलाब में बह गया. कोई घर में बैठे बैठे पहाड़ से उतरती नदी में बह गया तो कोई तीर्थ यात्रा करने गया तो चट्टान के नीचे दब गया. बारिश और बाढ़ के बदलते ट्रेंड का ये काफी खतरनाक रुझान है.

आफत वाला पानी जाता कहां है?

मॉनसून के बदलते ट्रेंड का सबसे बुरा असर हिमालयी क्षेत्रों में हो रहा है. यही वजह है कि जम्मू कश्मीर,हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से करीब करीब हर दूसरे दिन किसी त्रासदी की तस्वीर आ रही है.पहाड़ों पर बरसने वाला पानी कैसे नदी नालों के जरिये नीचे आकर तबाही मचा रहा है ये तो आप देख रहे हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये पानी नीचे उतरकर कहां तक जाता है..और वहां कैसी तबाही मचाता है.

बरसात का सिर्फ 10-20 फीसदी पानी फिर से भाप बनकर उड़ता है, वो भी तब जब धूप निकले.

इसके अलावा 15 से 20 फीसदी पानी ग्राउंड रिचार्ज करता है. यानी जमीन सोख लेती है. वो भी मॉनसून के महीने के बाद.

लेकिन इसका 60 से 70 फीसदी पानी रनऑफ स्ट्रीम बन जाता है.. यानी नदियों के जरिये ये समंदर तक पहुंचता है.

लेकिन ये पानी अपने रास्ते में आने वाले शहरों में कैसी तबाही मचाता है, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं. पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है, उसका असर सटे हुए राज्यों में दिख रहा है.दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है. यूपी में गंगा किनारे के शहरों में नदी का पानी घुस गया है. और पंजाब में तो हालात इस वक्त गंभीर बने हुए हैं.

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस साल बाढ़ ने पूरे हिंदुस्तान को मानो डुबोकर रख दिया है. बारिश सामान्य से कहीं ज्यादा हुई है. एक अनुमान के मुताबिक इस साल 925 मिलीमीटर बारिश हुई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बारिश होती कितनी है. आमतौर पर आप पानी को लीटर में मापते हैं, ऐसे में क्या आप जानते हैं कि साल 2025 में आसमान से कितना लीटर पानी बरसा है.

इस साल हुई 3 हजार खरब लीटर बारिश

पूरे भारत में 925 मिलीमीटर की बारिश को अगर लीटर में बदला जाए तो एक अनुमान के मुताबिक इस साल 3 हजार खरब लीटर बारिश हुई है. यानी 3 पर 15 जीरो.. सोचिए इतना पानी आसमान से गिरा है. यही तीन लाख खरब लीटर पानी पहाड़ों पर तबाही मचा रहा है. मैदानी इलाकों में सड़कों को समंदर बना रहा है. मॉनसून में मूसलाधार बारिश का ही असर है कि आज देश की ज्यादातर नदियां खतरे के निशाने के ऊपर हैं.

गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, झेलम, कोसी, गंडक समेत देश की करीब 30 प्रमुख नदियां इस वक्त अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक मॉनसून का सीजन पार नहीं होगा. इन नदियों के किनारे पर रहने वाले लोग चैन की सांस नहीं ले पाएंगे. लेकिन बड़ा सवाल तो यहां ये है कि जिस तरह से मॉनसून का ट्रेंड बदल गया है, तो क्या आने वाले सालों में ये स्थिति आम हो जाएगी.

किसानों को उठाना पड़ेगा नुकसान?

पंजाब में बारिश का असर फसल उत्पादन पर भी पड़ता है और ये असर कई वर्षों तक बना रहता है.जब नदी का पानी खेत की तरफ़ जाता है तो पानी के साथ रेत भी बहकर जाती है.ये रेत खेत में जाकर जमा हो जाती है.रेत होने तक किसान अपने खेत में फसल उपजा नहीं सकते.वहीं दूसरी तरफ़ रेत बाहर निकालने के लिए खनन विभाग से मंजूरी लेनी जरूरी होती है, जिसमें लंबा समय लगता है.

वर्ष 2023 में आई बाढ़ के दौरान खेतों में जमी रेत कई जगहों पर आज तक बनी हुई है. अब खेत के खाली होने से पहले एक बार फिर नदी का पानी खेत में जमा हो गया है.यानी फिर से खेत में रेत जमा हो गया है. ऐसे में किसानों को एक बार फिर भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा.