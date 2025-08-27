भयंकर बारिश-भूस्खलन से जम्मू-कश्मीर के लोगों पर दुखों का फटा बादल, मौत के जलजले के बीच सेना ने संभाली कमान, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात

Jammu Kashmir Weather News: जम्मू-कश्मीर में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को तहस-नहस कर दिया है. जम्मू जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर त्वरित बचाव अभियान चलाया है. इस अभियान के तहत 3500 से अधिक लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. कश्मीर घाटी में मौसम की स्थिति के कारण कई सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिए जाने से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. अचानक व्यवधान के कारण कई निवासी आवश्यक कम्युनिकेशन माध्यमों से कट गए हैं. आइए, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात.

वैष्णो देवी मार्ग पर त्रासदी: रियासी में मंगलवार दोपहर वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. कई लोग घायल हैं. ANI के अनुसार, “30 लोगों की जान चली गई.” जम्मू जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर त्वरित बचाव अभियान चलाया. इस अभियान के तहत 3500 से अधिक लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. नदियों का रौद्र रूप: चेनाब, तवी, बसंतर और उझ नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं. जम्मू में तवी नदी के पास चौथा पुल बह गया, जिससे आवागमन ठप है. सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर एक पुल उफनती नदी के दबाव में ढह गया, जिससे राजमार्ग को बंद करना पड़ा. इस बीच, जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पत्थरों के गिरने से अवरुद्ध हो गया है, जिससे परिवहन संबंधी समस्याएं और बढ़ गई हैं. यात्रा और हेलीकॉप्टर सेवा बंद: भूस्खलन के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई. हेलीकॉप्टर और ई-कार सेवाएं भी बंद हैं. श्रद्धालु कटरा में फंसे हैं. ट्रेनें रद्द, सड़कें बंद: जम्मू-श्रीनगर और किश्तवाड़-डोडा राजमार्ग बंद हैं. उत्तरी रेलवे ने 22 ट्रेनें रद्द कीं और 27 को आंशिक रूप से रोका. सेना-NDRF का राहत अभियान: सेना की टुकड़ियां और NDRF टीमें कटरा, ठकरा कोट और जौरियां में राहत कार्य में जुटी हैं. ANI के हवाले से, “C130 और IL76 विमान हिंदन से राहत सामग्री लेकर जम्मू रवाना हुए. चिनूक, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय पर हैं.” भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए कदम बढ़ाया है. मौसम विभाग की चेतावनी: मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक जम्मू, रियासी, डोडा, उधमपुर और कठुआ में भारी बारिश और बादल फटने का रेड अलर्ट जारी किया. समन्वित राहत कार्य जारी रहने के साथ, सेना, स्थानीय प्रशासन, श्राइन बोर्ड और अर्धसैनिक बल प्रभावित लोगों को बचाने और फंसे हुए तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं. सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान: सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात को गंभीर बताया और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए. प्रभावितों को भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं. केंद्र का सहयोग: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया. शैक्षणिक संस्थान बंद: जम्मू डिवीजन में स्कूल-कॉलेज 27 अगस्त तक बंद हैं. रात में आवाजाही पर रोक के लिए धारा 163 लागू की गई. आने वाला समय बहुत खतरनाक: प्रशासन ने लोगों से नदियों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहने को कहा. राहत कार्य जारी हैं, लेकिन अगले 40 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद नाजुक हैं. प्रशासन, सेना और NDRF राहत कार्य में जुटी है. लेकिन मौसम की मार अभी थमने का नाम नहीं ले रही.