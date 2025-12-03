वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM उमर अब्दुल्ला बोले- नियम तो मानने होंगे

Vaishno Devi Medical College: जम्मू-कश्मीर मे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद गहरा गया है. मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिए हैं उस पर संघर्ष समिति और सनातन धर्म सभा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. संस्थाओं का आरोर है कि उमर अब्दुल्ला इस मामले को धार्मिक रंग दे रहे हैं.
Omar Abdullah Controversy: जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज पर जो गुस्सा भड़क रहा है, मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला उसे और भड़का रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. उमर अबदुल्ला ने कहा, जिन स्टू़डेंट्स ने NEET की परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं उन्हें उनके धर्म के कारण सजा नहीं दी जा सकती. न तो देश का कानून औप न ही संविधान इसकी इजाजत देता है.
उमर अब्दुल्ला ने आगे क्या कहा?
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उमर अबदुल्ला ने कहा कि, अगर कोई संस्था धर्म के आधार पर सीट आरक्षित करना चाहती है तो उसे पहले 2 काम करने होंगे. पहला- उन्हें सरकार से पैसा लेना बंद करना होगा और दूसरा ये कि, उन्हें जो सरकारी जमीन मिली है उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी. अगर वे ये सब कर लेते हैं तो वे अपने दाखिले के नियम खुद बदल सकते हैं.
संघर्ष समिति का जवाब
श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के मुख्य व्यक्ति सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने उमर अबदुल्ला को जवाब देते हुए कहा कि, उमर अब्दुल्ला इस पूरे आंदोलन को धार्मिक रंग दे रहे हैं. हम भी किसी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हैं लेकिन माता वैष्णो देवी के मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और अच्छे कामों के लिए ही होना चाहिए और यह नियम पहले से तय है. ॉ
उमर अबदुल्ला को दी सलाह
कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया का कहना है कि उमर अबदुल्ला को श्राइन बोर्ड के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है. अगर उनके पास कोई अच्छा समाधान है तो वह बात करें नहीं तो लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दें. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस मेडिकल कॉलेज को अब तक सरकार से कोई मदद नहीं मिली है और यह जमीन उमर अबदुल्ला की नहीं है.
सनातन धर्म सभा की कड़ी प्रतिक्रिया
श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीचि ने भी उमर अब्दुल्ला के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने उमर अब्दुल्ला से कहा कि वे इस मामले को धार्मिक रंग देना बंद करें. हम बस यह कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक स्थल और उसके पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं पर खर्च होना चाहिए. उमर अबदुल्ला हमें जो सुझाव दे रहे हैं उन्हें खुद पर लागू करें और अपने पैसे का जो चाहें करें और जिसे चाहें दाखिला दें. माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से चलने वाले मेडिक कॉलेज में सनातन धर्म की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
