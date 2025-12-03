Advertisement
trendingNow13027390
Hindi Newsदेश

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM उमर अब्दुल्ला बोले- नियम तो मानने होंगे

Vaishno Devi Medical College: जम्मू-कश्मीर मे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद गहरा गया है. मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिए हैं उस पर संघर्ष समिति और सनातन धर्म सभा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. संस्थाओं का आरोर है कि उमर अब्दुल्ला इस मामले को धार्मिक रंग दे रहे हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM उमर अब्दुल्ला बोले- नियम तो मानने होंगे

Omar Abdullah Controversy: जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज पर जो गुस्सा भड़क रहा है, मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला उसे और भड़का रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. उमर अबदुल्ला ने कहा, जिन स्टू़डेंट्स ने NEET की परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं उन्हें उनके धर्म के कारण सजा नहीं दी जा सकती. न तो देश का कानून औप न ही संविधान इसकी इजाजत देता है. 

उमर अब्दुल्ला ने आगे क्या कहा?
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उमर अबदुल्ला ने कहा कि, अगर कोई संस्था धर्म के आधार पर सीट आरक्षित करना चाहती है तो उसे पहले 2 काम करने होंगे. पहला- उन्हें सरकार से पैसा लेना बंद करना होगा और दूसरा ये कि, उन्हें जो सरकारी जमीन मिली है उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी. अगर वे ये सब कर लेते हैं तो वे अपने दाखिले के नियम खुद बदल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कह दिया, जिस पर विवाद हो गया

Add Zee News as a Preferred Source

संघर्ष समिति का जवाब
श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के मुख्य व्यक्ति सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने उमर अबदुल्ला को जवाब देते हुए कहा कि, उमर अब्दुल्ला इस पूरे आंदोलन को धार्मिक रंग दे रहे हैं. हम भी किसी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हैं लेकिन माता वैष्णो देवी के मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और अच्छे कामों के लिए ही होना चाहिए और यह नियम पहले से तय है. ॉ

उमर अबदुल्ला को दी सलाह
कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया का कहना है कि उमर अबदुल्ला को श्राइन बोर्ड के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है. अगर उनके पास कोई अच्छा समाधान है तो वह बात करें नहीं तो लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दें. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस मेडिकल कॉलेज को अब तक सरकार से कोई मदद नहीं मिली है और यह जमीन उमर अबदुल्ला की नहीं है. 

यह भी पढ़ें: तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा मायके से लाया कैश, सोना और गिफ्ट

सनातन धर्म सभा की कड़ी प्रतिक्रिया
श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीचि ने भी उमर अब्दुल्ला के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने उमर अब्दुल्ला से कहा कि वे इस मामले को धार्मिक रंग देना बंद करें. हम बस यह कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक स्थल और उसके पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं पर खर्च होना चाहिए. उमर अबदुल्ला हमें जो सुझाव दे रहे हैं उन्हें खुद पर लागू करें और अपने पैसे का जो चाहें करें और जिसे चाहें दाखिला दें. माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से चलने वाले मेडिक कॉलेज में सनातन धर्म की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

vaishno devi medical college

Trending news

वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी ने बंगाल के सांसदों से की मुलाकात, जानें क्या दिया निर्देश?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी ने बंगाल के सांसदों से की मुलाकात, जानें क्या दिया निर्देश?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
सच में बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? राजनाथ का बड़ा दावा
jawahar lal nehru
सच में बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? राजनाथ का बड़ा दावा