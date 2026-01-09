कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान

Jammu Kashmir Weather: कश्मीर में भीषण ठंड पढ़ रही है. कड़ाके की ठंड की वजह से लोग हैरान-परेशान हैं. ठंड का आलम ऐसा है कि डल झील जम गई है, इतना ही नहीं श्रीनगर का तापमान -6.0°C दर्ज किया गया है.
Jammu Kashmir Weather: देशभर में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. कश्मीर में भी ये आलम देखा जा रहा है, भीषण सर्दी की वजह से डल झील जम गई है, इतना ही नहीं श्रीनगर का तापमान -6.0°C दर्ज किया गया. कश्मीर और लद्दाख में भीषण ठंड की लहर के कारण दोनों क्षेत्रों में प्रमुख जल निकाय जम रहे हैं. लद्दाख का द्रास देश में सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान रहा, जहां तापमान गिरकर -24.6°C तक पहुंच गया है.
कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -6.0°C दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है, श्रीनगर के हवाई अड्डे पर तापमान में और भी तेज गिरावट देखी गई, जो -7.4°C तक पहुंच गया. दोनों क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर नहीं रहा, शोपियां कश्मीर घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान -7.7°C था.
इसके बाद पहलगाम में -7.6°C, गुलमर्ग में -7.2°C और पुलवामा में -7.5°C रहा, जबकि अन्य स्थानों जैसे काजीगुंड में -6.2°C, कुपवाड़ा में -5.8°C,अवंतीपोरा में -6.0°C, बडगाम में -5.9°C, अनंतनाग में -7.1°C, बारामूला में -5.7°C, बांदीपोरा में -5.2°C, सोनमर्ग में -5.4°C, रफीआबाद में -7.2°C, सोपोर में -6.8°C तापमान रहा.
साथ ही साथ बता दें कि लद्दाख में तापमान और भी नीचे गिर गया, लेह में तापमान -14.4°C रहा, हानले में -16.2°C, कारगिल में -13.2°C दर्ज किया गया जबकि नुब्रा घाटी में -14.2°C और द्रास सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान -24.6°C रहा, पदुम में -20.3°C, न्योमा में -21.6°C रहा.
इस ठंड की लहर का असर कश्मीर की पानी की जगहों पर देखा जा सकता है, जो आंशिक रूप से जम गई हैं. मशहूर डल झील के कुछ हिस्से, खासकर उसके किनारे, जम गए हैं, जिससे बर्फ की एक चादर साफ दिखाई दे रही है. कड़ाके की ठंड के कारण अंचार झील और निगीन झील जैसी दूसरी पानी की जगहें, साथ ही दोनों इलाकों में पानी की सप्लाई के पाइप और नल भी जम गए हैं. यह इलाका अभी 40 दिन की सबसे कड़ी सर्दी के दौर से गुजर रहा है, जिसे चिल्लई कलां कहा जाता है, जो 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और 30 जनवरी, 2026 को खत्म होगा, और IMD ने भविष्यवाणी की है कि यह ला नीना का असर है जिससे कड़ाके की ठंड और सूखा मौसम हो रहा है.
पर्यटक जमी हुई मशहूर डल झील पर बर्फ तोड़ने जैसी अनोखी एक्टिविटी का अनुभव करने के लिए आते हैं, आंशिक रूप से जमे हुए पानी में शिकारा की सवारी करते हैं, जादुई सर्दियों के नजारों और शून्य से नीचे की खास खूबसूरती का आनंद लेते हैं. ये जमी हुई झीलें गर्मियों की अपनी रौनक से बिल्कुल अलग, एक खूबसूरत नजारा पेश करती हैं, और बर्फ से ढके पहाड़ों की शानदार पृष्ठभूमि के साथ पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बन जाती हैं.
