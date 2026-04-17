घाटी में फिर मौसम ने मारी पलटी, बारिश-बर्फबारी से बुरा हाल; पुलवामा में तेज हवाओं से एक की मौत

Jammu-Kashmir Weather: कश्मीर घाटी और लद्दाख के कुछ हिस्से पिछले कई महीनों से खराब मौसम की मार झेल रहे हैं. गुरुवार रात से बारिश और बर्फबारी के नए दौर ने तापमान में कई डिग्री की गिरावट ला दी है और बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा किया है, जिसमें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले में तेज हवाओं के कारण हुई एक दुखद मौत भी शामिल है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ ने घाटी को बुरी तरह प्रभावित किया है. इसके चलते श्रीनगर जैसे मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई है, जबकि जोजिला दर्रा, गुरेज घाटी, साधना टॉप, राजदान टॉप और मिनिमार्ग जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है. इस वजह से श्रीनगर-लेह, बांदीपोरा-गुरेज, श्रीनगर-किश्तवाड और श्रीनगर-पुंछ राजमार्गों को बंद करना पड़ा है. ताजा बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन होने से ये राजमार्ग अभी भी यातायात के लिए बंद हैं.

खराब रहेगा मौसम

श्रीनगर स्थित जम्मू-कश्मीर मौसम विभाग ने 19 अप्रैल 2026 तक मौसम के खराब बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. इस दौरान मैदानी इलाकों में रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. ऊंचे इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, भूस्खलन और हिमस्खलन हो सकता है. साथ ही, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, खासकर सुबह और देर शाम के समय. उम्मीद है कि 20 अप्रैल से मौसम में सुधार होगा और यह आम तौर पर शुष्क हो जाएगा.

तेज हवाओं ने खड़ी की मुसीबत

गुरुवार शाम से चल रही तेज हवाओं ने कई घरों की छतें उड़ा दीं, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, अस्थायी ढांचों को उखाड़ फेंका, बिजली की लाइनें काट दीं और कई ज़िलों में बिजली गुल होने की छोटी-मोटी घटनाएं हुईं. पुलवामा के लस्सीपोरा औद्योगिक क्षेत्र में एक दुखद घटना तब घटी, जब तेज हवाओं ने एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा की छत गिरा दी, जिससे पांच मजदूर मलबे के नीचे दब गए. 40 वर्षीय मजदूर सज्जाद अहमद मीर की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई, जबकि बचाव कार्य के बाद चार अन्य मजदूरों की हालत स्थिर है.

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पानी में फंसी नावें

श्रीनगर में, तेज हवाओं के कारण डल झील के अशांत पानी में कई शिकारा नावें फंस गईं. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दर्जनों स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. मौसम विभाग के डायरेक्टर मुख्तार अहमद डार ने ऊपरी इलाकों और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, जबकि NH-44 पर यात्रा करने वालों को ट्रैफिक अधिकारियों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है. तेज हवाओं के झोंकों के बीच शुक्रवार को बिजली की हल्की-फुल्की रुकावटें बनी रहीं. कश्मीर के मौसम विभाग के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा,' जैसा कि अनुमान लगाया गया था, ज्यादातर जगहों पर बारिश हो रही है और कल देर शाम से हवाएं भी चल रही हैं. अगले दो दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा.'