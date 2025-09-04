पुलवामा, बडगाम और... कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, खेत, बगान, घर चारों तरफ पानी ही पानी
Advertisement
trendingNow12909097
Hindi Newsदेश

पुलवामा, बडगाम और... कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, खेत, बगान, घर चारों तरफ पानी ही पानी

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है. फिलहाल बारिश तो रुक गई है लेकिन झेलम नदी टूटने से श्रीनगर के दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए हैं. यही नहीं बडगाम जिले के शालिना इलाके में झेलम नदी के तटबंधों में कई जगह दरार देखी गई.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 04, 2025, 08:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुलवामा, बडगाम और... कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, खेत, बगान, घर चारों तरफ पानी ही पानी

Jammu Kashmir Weather Update: जम्मू कश्मीर के हालात इस समय पूरी तरह से बिगड़ गए हैं. बारिश-बाढ़ ने पूरे प्रदेश को चपेट में ले लिया है. पीएम उमर अब्दुल्ला लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं. बारिश रुक गई है हालांकि झेलम नदी के टूटने से श्रीनगर के दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए हैं. कश्मीर घाटी के पुलवामा, जोनिपोरा और बडगाम जिले के शालिना इलाके में झेलम नदी के तटबंधों में कई जगह दरार देखी गई. जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों के साथ-साथ धान के खेतों में भी पानी भर गया. 

लगातार गंभीर हो रही स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निवासियों को लासजान, सोइतेंग, नौगाम, व्येथपोरा, गोलपोरा, पादशाही बाग, महजूर नगर सहित इलाकों को खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. इन इलाकों में स्थानीय समितियों, मस्जिदों और स्थानीय राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के माध्यम से घोषणाएं की गईं है, दर्जनों घर बाढ़ के पानी में आधे डूब गए. उसी जलमग्न क्षेत्र के निवासी बशीर अहमद ने कहा, सुबह लगभग 3 बजे हमें पता चला कि झेलम नदी टूट गई है और हमने अपने लोगों को यहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते. हमारे लगभग 800 घर और लगभग 2500 मतदाता थे. हम किसान हैं, हमारे पास हज़ारों कनाल चावल की फसल तैयार थी जो नष्ट हो गई.

बडगाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग ज़िलों के कई अन्य इलाके जलमग्न हो गए हैं. बागवानी और कृषि उद्योग को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि सेब के बागों के साथ-साथ चावल के खेत भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. कई कारखानों की वर्कशॉप जलमग्न हो गईं और करोड़ों रुपये की मशीनरी का नुकसान हुआ. आसपास के लोग डरे हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि पानी अभी भी पूरे वेग से बह रहा है और श्रीनगर के अन्य रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को 2014 की कश्मीर बाढ़ का एहसास हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इं. रामके कंस्ट्रक्शन कंपनी के वसीम ने कहा, "हमें पता था कि पानी बढ़ रहा है और हम सतर्क रहे. सुबह जब हमारे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर गए तो उन्होंने पानी का विशाल स्तर देखा और हमने जो कुछ भी किया, उससे ज़्यादातर हमारा रिकॉर्ड ही नष्ट हो गया लेकिन मेरा मानना ​​है कि सरकार ने 2014 की बाढ़ से कोई सबक नहीं लिया है. वे उनके लिए करोड़ों रुपये के नए वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन झेलम को सुरक्षित नहीं बना सकते. अधिकारी भी सतर्क दिखाई दे रहे हैं, पिछली रात और आज लगभग 20,000 लोगों को निकाला गया, जिससे जान-माल का नुकसान टल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने एक भयावह दृश्य का वर्णन किया, जब परिवार बच्चों और ज़रूरी सामान लेकर जल्दी-जल्दी पानी में बहते पानी से गुजर रहे थे.

कश्मीर के डिवकॉम अंशुल गर्ग ने कहा, "हमने इस स्थिति का अनुमान लगाया था और आवश्यक सावधानियां बरती थीं. हालांकि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी शुरुआती प्रतिक्रिया ने प्रभाव को कम करने में मदद की है. संगम और राम मुंशी बाग जैसे प्रमुख स्थानों पर जल स्तर घट रहा है, जो संकट के बीच आशा की किरण जगा रहा है. यह हमारे चल रहे राहत प्रयासों के लिए एक सकारात्मक संकेत है. अधिकारियों ने एसडीआरएफ और जेकेपी को भी बचाव अभियान में लगाया था, जहां इलाके जलमग्न थे. जेकेपी और एसडीआरएफ ने दक्षिण से मध्य कश्मीर तक 9000 लोगों को बचाया.

इसके अलावा, भारतीय सेना की 50आरआर भी दक्षिण कश्मीर में सक्रिय थी और उन्होंने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर के जैनापोरा गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री वितरित की. शाम को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जलमग्न इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. उमर ने कहा, प्रशासन मौके पर मौजूद है और सभी को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया गया है. केंद्र की टीमें जम्मू जिले का सर्वेक्षण करने आ रही हैं और उन्हें कश्मीर संभाग में भी आना चाहिए, धान की फसल तैयार है और हमें उन्हें मुआवजा देना होगा. केंद्र से जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए राहत पैकेज स्वीकृत किया जाना चाहिए.

लेकिन उमर ने बाढ़ प्रबंधन के लिए पिछले 11 वर्षों के काम पर सवाल उठाते हुए कहा, "2014 की बाढ़ के बाद क्या किया गया? हमारे पास ड्रेजिंग का एक पैकेज था, लेकिन ये सभी वर्ष बर्बाद हो गए और मैं पिछले 11 वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करूंगा. हमें कोई न कोई समाधान निकालना होगा ताकि यह सब दोबारा न हो. आज सुबह किश्तवाड़ जिले में, जम्मू-कश्मीर के द्राबशल्ला में 850 मेगावाट की रतले बिजली परियोजना में भूस्खलन से चार लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने लोगों को सभी जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नागरिकों की जान की सुरक्षा के लिए एक व्यापक निकासी योजना शुरू कर दी है. घाटी में संवेदनशील स्थानों पर क्षेत्रीय अधिकारियों की निगरानी में विभिन्न थानों की पुलिस टीमों को तैनात किया गया है. झेलम नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन सुबह से घट रहा है. मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों तक बारिश न होने का भी अनुमान लगाया है, जिससे मौसम के कहर से कुछ राहत मिल सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu Kashmir Weather Update

Trending news

'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
;