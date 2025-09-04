पुलवामा, बडगाम और... कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, खेत, बगान, घर चारों तरफ पानी ही पानी

Jammu Kashmir Weather Update: जम्मू कश्मीर के हालात इस समय पूरी तरह से बिगड़ गए हैं. बारिश-बाढ़ ने पूरे प्रदेश को चपेट में ले लिया है. पीएम उमर अब्दुल्ला लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं. बारिश रुक गई है हालांकि झेलम नदी के टूटने से श्रीनगर के दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए हैं. कश्मीर घाटी के पुलवामा, जोनिपोरा और बडगाम जिले के शालिना इलाके में झेलम नदी के तटबंधों में कई जगह दरार देखी गई. जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों के साथ-साथ धान के खेतों में भी पानी भर गया.

लगातार गंभीर हो रही स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निवासियों को लासजान, सोइतेंग, नौगाम, व्येथपोरा, गोलपोरा, पादशाही बाग, महजूर नगर सहित इलाकों को खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. इन इलाकों में स्थानीय समितियों, मस्जिदों और स्थानीय राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के माध्यम से घोषणाएं की गईं है, दर्जनों घर बाढ़ के पानी में आधे डूब गए. उसी जलमग्न क्षेत्र के निवासी बशीर अहमद ने कहा, सुबह लगभग 3 बजे हमें पता चला कि झेलम नदी टूट गई है और हमने अपने लोगों को यहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते. हमारे लगभग 800 घर और लगभग 2500 मतदाता थे. हम किसान हैं, हमारे पास हज़ारों कनाल चावल की फसल तैयार थी जो नष्ट हो गई.

बडगाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग ज़िलों के कई अन्य इलाके जलमग्न हो गए हैं. बागवानी और कृषि उद्योग को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि सेब के बागों के साथ-साथ चावल के खेत भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. कई कारखानों की वर्कशॉप जलमग्न हो गईं और करोड़ों रुपये की मशीनरी का नुकसान हुआ. आसपास के लोग डरे हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि पानी अभी भी पूरे वेग से बह रहा है और श्रीनगर के अन्य रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को 2014 की कश्मीर बाढ़ का एहसास हो रहा है.

इं. रामके कंस्ट्रक्शन कंपनी के वसीम ने कहा, "हमें पता था कि पानी बढ़ रहा है और हम सतर्क रहे. सुबह जब हमारे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर गए तो उन्होंने पानी का विशाल स्तर देखा और हमने जो कुछ भी किया, उससे ज़्यादातर हमारा रिकॉर्ड ही नष्ट हो गया लेकिन मेरा मानना ​​है कि सरकार ने 2014 की बाढ़ से कोई सबक नहीं लिया है. वे उनके लिए करोड़ों रुपये के नए वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन झेलम को सुरक्षित नहीं बना सकते. अधिकारी भी सतर्क दिखाई दे रहे हैं, पिछली रात और आज लगभग 20,000 लोगों को निकाला गया, जिससे जान-माल का नुकसान टल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने एक भयावह दृश्य का वर्णन किया, जब परिवार बच्चों और ज़रूरी सामान लेकर जल्दी-जल्दी पानी में बहते पानी से गुजर रहे थे.

कश्मीर के डिवकॉम अंशुल गर्ग ने कहा, "हमने इस स्थिति का अनुमान लगाया था और आवश्यक सावधानियां बरती थीं. हालांकि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी शुरुआती प्रतिक्रिया ने प्रभाव को कम करने में मदद की है. संगम और राम मुंशी बाग जैसे प्रमुख स्थानों पर जल स्तर घट रहा है, जो संकट के बीच आशा की किरण जगा रहा है. यह हमारे चल रहे राहत प्रयासों के लिए एक सकारात्मक संकेत है. अधिकारियों ने एसडीआरएफ और जेकेपी को भी बचाव अभियान में लगाया था, जहां इलाके जलमग्न थे. जेकेपी और एसडीआरएफ ने दक्षिण से मध्य कश्मीर तक 9000 लोगों को बचाया.

इसके अलावा, भारतीय सेना की 50आरआर भी दक्षिण कश्मीर में सक्रिय थी और उन्होंने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर के जैनापोरा गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री वितरित की. शाम को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जलमग्न इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. उमर ने कहा, प्रशासन मौके पर मौजूद है और सभी को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया गया है. केंद्र की टीमें जम्मू जिले का सर्वेक्षण करने आ रही हैं और उन्हें कश्मीर संभाग में भी आना चाहिए, धान की फसल तैयार है और हमें उन्हें मुआवजा देना होगा. केंद्र से जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए राहत पैकेज स्वीकृत किया जाना चाहिए.

लेकिन उमर ने बाढ़ प्रबंधन के लिए पिछले 11 वर्षों के काम पर सवाल उठाते हुए कहा, "2014 की बाढ़ के बाद क्या किया गया? हमारे पास ड्रेजिंग का एक पैकेज था, लेकिन ये सभी वर्ष बर्बाद हो गए और मैं पिछले 11 वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करूंगा. हमें कोई न कोई समाधान निकालना होगा ताकि यह सब दोबारा न हो. आज सुबह किश्तवाड़ जिले में, जम्मू-कश्मीर के द्राबशल्ला में 850 मेगावाट की रतले बिजली परियोजना में भूस्खलन से चार लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने लोगों को सभी जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नागरिकों की जान की सुरक्षा के लिए एक व्यापक निकासी योजना शुरू कर दी है. घाटी में संवेदनशील स्थानों पर क्षेत्रीय अधिकारियों की निगरानी में विभिन्न थानों की पुलिस टीमों को तैनात किया गया है. झेलम नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन सुबह से घट रहा है. मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों तक बारिश न होने का भी अनुमान लगाया है, जिससे मौसम के कहर से कुछ राहत मिल सकती है.