रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी; पर्यटकों से गुलजार हुई घाटी

Jammu-Kashmir Weather Today: देशभर में जहां गर्मी से बुरा हाल है तो वहीं घाटी में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है. यहां बारिश-बर्फबारी के चलते तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे गिर गया है.
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Jammu-Kashmir Weather: पूरे भारत में जहां भीषण गर्मी के चलते तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो वहीं कश्मीर घाटी में अभी भी असामान्य रूप से लंबी चलने वाली सर्दियों का दौर जारी है. बता दें कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया है, जबकि घाटी में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान सामान्य स्तर से कई डिग्री नीचे गिर गया है.
ऊंचे इलाकों में लगातार एक महीने तक हुई बारिश और बर्फबारी के बाद, पिछले कुछ दिनों से घाटी में थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, लेकिन कल शाम से ही मौसम ने फिर से करवट बदली है और बारिश का दौर जोर-शोर से लौट आया है. श्रीनगर सहित कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में कल रात से ही जोरदार बारिश हो रही है, जो आज सुबह तक जारी रही. वहीं गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 5-7 डिग्री सेल्सियस कम है.
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IMD ने अनुमान लगाया है कि 1 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा. इस दौरान रुक-रुककर बारिश होती रहेगी, निचले इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे ठंड का असर बना रहेगा. स्थानीय लोग और पर्यटक इस सुहाने मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. श्रीनगर के एक स्थानीय टूर ऑपरेटर निसार अहमद ने कहा,' देश के बाकी हिस्सों में जहां भीषण गर्मी का कहर जारी है. ऐसे में यहां का यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं है.'
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श्रीनगर में मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से परेशान होकर आए पर्यटक सेब के बागों और हरे-भरे घास के मैदानों की ओर उमड़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर बारिश में भीगी डल झील के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जो दिल्ली (43°C) और देश के अन्य हिस्सों में जारी गर्मी के अलर्ट के बिल्कुल विपरीत नजारा पेश करते हैं. IMD के अधिकारियों ने बताया कि मौसम में आया यह असामान्य बदलाव पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हुआ है, जिसकी वजह से हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश में वसंत ऋतु का आगमन सामान्य समय से कुछ देरी से हो रहा है.
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