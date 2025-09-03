J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित, याद आया 2014 का खौफनाक मंजर

Jammu Kashmir Flood: देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है. बारिश की वजह से कई राज्यों के हालात पूरी तरह से खराब हो गए हैं. जम्मू कश्मीर में भी स्थितियां भयावह हो गई है. मूसलाधार बारिश ने पूरे कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय पूरी तरह से चपेट में आ गए हैं, जिससे परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. यही नहीं आवागमन भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, हाईवे भी बंद हो गए हैं इसके अलावा कई ट्रेनें स्थगित कर दी गई हैं.

बारिश से झेलम नदी और उसकी सहायक नदी उफान पर हैं, मध्य कश्मीर के बडगाम और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में, पानी में डूब गए हैं. पिछले 24 घंटों में कश्मीर घाटी में भारी बारिश दर्ज की गई, खासकर दक्षिण कश्मीर के इलाकों में, जहां कोकरनाग (82.4 मिमी), काजीगुंड (82.0 मिमी), अवंतीपोरा (65.6 मिमी) और पहलगाम (64.4 मिमी) में सबसे ज़्यादा बारिश हुई. श्रीनगर में 39.3 मिमी और बडगाम में 52.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो भारी बारिश का संकेत दे रहे हैं.

बडगाम जिले के वथुरा, बलपोरा और बटपोरा जैसे इलाकों में, जहां सहायक नदी दूधगंगा में यूसमर्ग इलाके में एक छोटे से बादल फटने के कारण अचानक पानी बढ़ गया था, पानी रिहायशी घरों में घुस गया. खतरे का हवाला देते हुए प्रशासन हरकत में आया और लगभग 80 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. इसके अलावा, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग में वेशु नाला, रामबीर नाला और लिडार नाला जैसी सहायक नदियां उफान पर आ गईं, जिससे निचले इलाकों में सैकड़ों घर जलमग्न हो गए.

कश्मीर की मुख्य नदी झेलम नदी अनंतनाग जिले के संगम और अन्य स्थानों पर बाढ़ की चेतावनी के निशान को पार कर गई है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. स्थानीय लोग 2014 की कश्मीर बाढ़ को याद करके डरे हुए हैं, जब पूरा कश्मीर जलमग्न हो गया था और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी. लोगों का आरोप है कि केंद्र द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम के लिए हजारों करोड़ रुपये दिए जाने के बावजूद, कश्मीर सरकार ने 2014 की बाढ़ से कुछ नहीं सीखा.

एक स्थानीय निवासी मोहुदीन ने कहा, हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, सरकार को यहां एक रिटेनिंग वॉल बनानी चाहिए, लोगों को इस इलाके से बचाया जाना चाहिए. मुजफ्फर अहमद (सामाजिक कार्यकर्ता) की हालत बहुत खराब है. यह सब अवैध खनन के कारण है. नदी के किनारे कमजोर हो गए हैं, हम रो रहे थे, यहां तक कि अदालत ने भी संज्ञान लिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना और अब गरीब लोग इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, हमने 2014 की बाढ़ से कोई सबक नहीं सीखा, उस समय केंद्र ने बाढ़ प्रबंधन के लिए बहुत पैसा दिया था, करोड़ों रुपये दिए गए था, बहुत पैसा आया, लेकिन कुछ नहीं किया गया. उन्हें बताना चाहिए कि वह पैसा कहां गया.

जम्मू और कश्मीर इस साल असाधारण रूप से कठोर मानसून का सामना कर रहा है, जिसमें मौसम की स्थिति बेहद खराब है. इसके जवाब में, अधिकारियों ने खराब मौसम के बीच जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है. कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने कहा, "पूरे कश्मीर में और दक्षिण व मध्य कश्मीर में तेज बारिश हुई है. संगम और राम मुंशी बाग में जलस्तर बढ़ रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आज से बारिश में राहत मिलेगी. बाढ़ सिंचाई विभाग ने आपातकालीन योजनाएं बना ली हैं. जहां भी जरूरत महसूस हुई, तटबंधों को मजबूत किया गया है, हमने निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. हमें सतर्क रहने की जरूरत है और सभी सलाह का पालन करना चाहिए.

प्रशासन ने कश्मीर के हर ज़िले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं. जरूरी सेवाओं की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जरूरत पड़ने पर बचाए गए लोगों के लिए आश्रय स्थल तैयार रखे गए हैं. अधिकारियों ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जेकेपी, सेना और स्वयंसेवकों को तैयार रखा है. जिला मजिस्ट्रेट खुद संवेदनशील इलाकों का मुआयना करने के लिए तैनात हैं. बडगाम के डीसी बिलाल मोहिउद्दीन ने कहा यह वाथूरा का डेंजरपोरा इलाका है. हमने इस इलाके से सभी लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है. कुछ खानाबदोश परिवारों को भी बचाया गया है. जिन घरों में पानी भर गया है, उनमें इस समय कोई नहीं है. हम बचाव केंद्र चला रहे हैं. हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई दरार न पड़े, कुछ जगहों पर पानी भर गया है. एसडीआरएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस, राजस्व और नागरिक प्रशासन की सभी टीमें जमीन पर मौजूद हैं. हम रेत की बोरियों से तटबंधों को मजबूत कर रहे हैं और मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे जलाशयों के पास जाएं.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लगभग 2,500 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया, जिनमें 50 खानाबदोश परिवार शामिल थे. ये लोग लगातार बारिश के कारण तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां ज़िलों के विभिन्न ऊपरी इलाकों में फंस गए थे. मुख्यमंत्री ने आज सुबह लगातार बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने प्रशासन को ज़मीनी कार्रवाई तेज करने, जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने, आवश्यक सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, संवेदनशील इलाकों से समय पर लोगों को निकालने और तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए.

वहीं श्रीनगर को जम्मू, श्रीनगर को लेह और मुगल रोड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम में सुधार और मरम्मत कार्य पूरा होने तक NH-44 पर यात्रा न करें. मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश दर्ज की गई. (मिमी)। जम्मू वेधशाला में 31 मिमी, जम्मू बकोरे में 56.5 मिमी, सांबा में 61 मिमी, रियासी में 20 मिमी, कटरा में 27.3 मिमी, भद्रवाह में 13 मिमी, बटोटे में 22.4 मिमी, डोडा में 8 मिमी, किश्तवाड़ में 19 मिमी, बनिहाल में 20 मिमी, राजौरी में 6 मिमी, पहलगाम में 8 मिमी, कोकरनाग में 13.8 मिमी, अनंतनाग में 13 मिमी, श्रीनगर वेधशाला में 7.6 मिमी, काजीगुंड में 12.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई.

उन्होंने आगे भविष्यवाणी की कि 3 सितंबर से आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ेंगे. जम्मू संभाग के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और दक्षिण कश्मीर में देर दोपहर तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है और उसके बाद धीरे-धीरे सुधार होगा. 4-7 सितंबर तक, जम्मू संभाग के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश/गरज के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि झेलम, तवी नदी और अन्य स्थानीय नदियों व सहायक नदियों के जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि और निचले इलाकों में जलभराव/बाढ़ की आशंका है, लोगों को जल निकायों/नालों/नदी के तटबंधों/ढीली संरचनाओं आदि से दूर रहने की आवश्यकता है.