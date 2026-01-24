कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा श्रीनगर का तापमान?

Jammu Kashmir Snowfall: जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है. मौसम अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, बारामूला, बडगाम, बांदीपोरा और किश्तवाड़ और राजौरी शहर के कुछ हिस्सों में रात के दौरान कुछ और इंच बर्फबारी दर्ज की गई. इसमें कई ऐसे इलाके ऐसे थे जहां पर करीब एक दशक से बर्फबारी नहीं हुई थी.

मौसम विभाग ने बताया कि उन इलाकों में भी बर्फबारी हुई है जहां लगभग एक दशक से बर्फ नहीं गिरी थी, जिसका कारण पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी ठंडी हवा का एक मजबूत झोंका था, जिससे अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों में भी तापमान में भारी गिरावट आई. मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में अगले 48 घंटों में मौसम काफी हद तक शुष्क रहने की उम्मीद है. हालांकि, सोमवार दोपहर 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

इस बीच, एक ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम की स्थिति के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44), मुगल रोड, श्रीनगर-लेह रोड और सिंथन रोड बंद हैं. अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि जब तक ये रास्ते पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाते और यातायात के लिए सुरक्षित घोषित नहीं हो जाते, तब तक इन रास्तों पर यात्रा न करें. इस बीच, आज सुबह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द कर दी गईं.

एक हवाई अड्डे के अधिकारी ने बताया कि, दिल्ली हवाई अड्डे पर NOTAM लागू होने और श्रीनगर में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण, श्रीनगर हवाई अड्डे से आने-जाने वाली कम से कम सात उड़ानें आज रद्द कर दी गई हैं. दो दिनों की बर्फबारी के बाद अचानक पूरे क्षेत्र में तापमान फिर से शून्य से नीचे गिर गया, जिससे कड़ाके की ठंड वापस आ गई है.

IMD के अनुसार, कश्मीर में रात के समय रिकॉर्ड किया गया तापमान इस प्रकार है. श्रीनगर में -1.4°C, काजीगुंड, -4.2°C

पहलगाम, -7.6°C, कुपवाड़ा, -4.0°C, कोकरनाग, -6.2°C, गुलमर्ग, -12.0°C, श्रीनगर एयरपोर्ट, -3.2°C, पुलवामा, -3.4°C, शोपियां, -7.1°C, जेथन रफीबाद, -10.9°C, सोपोर -3.2°C और बीरवाह बडगाम -8.2°C.