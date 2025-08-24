Jammu kashmir Weather Update Today: भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट

jammu kashmir Weather Update Today: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से नदियां-नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कुछ जगहों पर भूस्खलन से सड़कें बंद हुईं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है. सीएम ने विभागों को हाई अलर्ट पर रखा और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी.
Jammu kashmir Weather Update : जम्मू-कश्मीर में रविवार को हुई भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. कुछ जगहों पर भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले चार दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना है. प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि किसी तरह की जान-माल की हानि न हो.
मुख्यमंत्री की चेतावनी और राहत इंतजाम
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. सीएम कार्यालय ने जानकारी दी कि नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं और प्रभावित इलाकों में निकासी व जरूरी सेवाओं की बहाली पर प्राथमिकता दी जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें क्योंकि 27 अगस्त तक बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका है.
पुल बहा, सड़कें बंद
भारी बारिश से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं. जम्मू-पठानकोट हाईवे पर साहार खड्ड नाले के उफान से एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यातायात को दूसरे रास्ते पर मोड़ना पड़ा. किश्तवाड़ में बड़ा भूस्खलन होने से किश्तवाड़-पडर रोड बंद हो गई, वहीं गुरेज-बांदीपोरा रोड पर भी मलबा जमा होने से आवाजाही रुक गई.
अलर्ट और चेतावनियां
IMD ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. लद्दाख में येलो अलर्ट लागू है, जहां हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना है. प्रशासन ने लोगों को नदियों, नालों और भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों से दूर रहने और जरूरी सामान तैयार रखने की सलाह दी है.
