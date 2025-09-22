जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन, एक जवान शहीद

पिछले चार दिनों में सेना और आतंकियों के बीच दूसरी बार मुठभेड़ हो रही है. सर्च ऑपरेशन शुरू करने के बाद आतंकवादियों ने सेना पर गोलीबारी शुरू की थी.
(रिपोर्टर- रजत वोहर)
जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है. शुक्रवार को मुठभेड़ होने के बाद रविवार को फिर से किश्तवाड़ के केशवन में दोनों तरफ से फायरिंग चालू है. लेकिन अभी तक कोई भी आतंकवादी पकड़ में नहीं आ पाया है.
सुरक्षाबलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है ताकि आतंकी इलाके से ना भाग सके. आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों द्वारा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है. बता दें कि पिछले चार दिन में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच में ये दूसरी मुठभेड़ है.
घात लगाकर कर सेना पर किया हमला
रविवार दोपहर के समय आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर घात लगाकर हमला शुरू किया था. लेकिन कुछ भी नुकसान नहीं कर पाए. इसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. आज इस सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है. लेकिन अभी तक किसी आतंकवादी के पकड़े जाने की खबर नहीं है.
उधमपुर में हुआ था मुठभेड़
इससे पहले उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी. उस मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था. वहीं, सुरक्षाबलों ने 3-4 आतंकियों को मार गिराया था. इसके अलावा किश्तवाड़ में शुक्रवार को हुआ मुठभेड़ में भी कम से कम 3 आतंकी मारे गए थे.
बचने के लिए की गोलीबारी
सेना को जम्मू-कश्मीर में आतंकियों घुसने और उधमपुर में छिपने की खबरी मिली थी. जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. सेना के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस मिलकर आतंकियों को खोज रही थी, जिसके बाद आतंकियों ने सेना पर गोलीबारी की.
