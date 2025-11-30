Advertisement
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश

एक न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले पत्रकार अहमद ने कहा कि उनका परिवार 40 साल से ज़्यादा समय से इस प्रॉपर्टी पर रह रहा था और गिराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था. 

Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश

Jammu Kashmir news: जम्मू में एक अनोखा मामला सामने आया है. जिसकी मिसाल दी जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां प्रशासन के बुलडोजर एक्शन का जवाब इंसानियत से मिला है. मुस्लिम पत्रकार के घर बुलडोजर चला तब हिंदू पड़ोसी ने जमीन देने की पेशकश की. जमीन देने वाले को मुस्लिम कारोबारी ने इनाम में ज़मीन का प्लॉट दिया. ऐसे समय में जब राजनीति से लेकर बिजनेस और नौकरियों तक हिंदू बनाम मुस्लिम देखा जा रहा है, तब मंदिरों के शहर जम्मू में भाईचारे की ये मिसाल देखने को मिली है. 

जम्मू के पत्रकार अरफाज अहमद डिंग का घर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) ने 27 नवंबर को गिरा दिया, जिससे राजनीतिक विवाद और चुनिंदा टारगेटिंग के आरोप लगे. जबकि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी JDA का दावा है कि ये स्ट्रक्चर एक गैर-कानूनी कब्जा था, जो एक बड़े अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा था. एक न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले पत्रकार अहमद ने कहा कि उनका परिवार 40 साल से ज़्यादा समय से इस प्रॉपर्टी पर रह रहा था और गिराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था. 

सियासी विवाद

इस घटना से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है. जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गिराने को  सरकार को बदनाम करने की साज़िश बताया और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नियुक्त अधिकारियों पर अपनी मर्ज़ी से काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने सभी कब्जों की पूरी लिस्ट मांगते हुए सवाल किया कि उस बिल्डिंग को ही क्यों निशाना बनाया गया.

J&K के पूर्व BJP प्रमुख रविंदर रैना ने पत्रकार से मुलाकात की और कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि यह  चुनिंदा कार्रवाई है. वहीं LG के एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें शामिल होने से इनकार किया, इसके बजाय चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाया. PDP और CPI(M), PC समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने इस कदम की निंदा की, सही प्रक्रिया की कमी को हाईलाइट किया और सवाल किया कि बड़ी-बड़ी जमीन हड़पने वालों को क्यों नहीं छुआ गया.

JDA अधिकारियों ने कहा कि उसका एक्शन इलाके में 16,000 कनाल से ज़्यादा कब्ज़े वाली सरकारी जमीन को खाली कराने के चल रहे अभियान का हिस्सा थी.

इस बीच हिंदू पड़ोसी, कुलदीप शर्मा की फैमिलीर ने अहमद को अपना घर फिर से बनाने में मदद के लिए अपनी जमीन का पांच मरला का प्लॉट गिफ्ट किया. शर्मा ने कहा, उन्होंने तीन मरला जमीन पर बना उनका घर गिरा दिया, इसलिए मैंने उन्हें पांच मरला तोहफ़े में दिए. अगर वे इसे भी गिराते हैं, तो मैं उन्हें दस मरला दूंगा, अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े, तो मैं उनका घर फिर से बनाऊंगा, वो मेरा भाई है, कोई अजनबी नहीं'.

अरफ़ाज़ डिंग का घर गिराना जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा के प्रशासन के बीच आमना-सामना हो रहा है.

Syed Khalid Hussain

Jammu Kashmir

