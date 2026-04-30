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Hindi Newsदेशजम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, आल वेदर वंदे भारत एक्सप्रेस ने रचा इतिहास, एक क्लिक में जानिए ट्रेन नंबर, रूट, किराया और सबकुछ

जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, आल वेदर वंदे भारत एक्सप्रेस ने रचा इतिहास, एक क्लिक में जानिए ट्रेन नंबर, रूट, किराया और सबकुछ

Jammu Srinagar Vande Bharat : भारतीय रेलवे ने जम्मू को रेल के जरिए कश्मीर से जोड़कर इतिहास रच दिया है. आल वेदर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से अब कश्मीर के लोगों को हर मौसम में जम्मू आने-जाने का का सटीक और सुलभ साधन मिल गया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की इस सौगात का आम लोगों से लेकर पर्यटकों और कश्मीर के व्यापारियों तक सभी ने स्वागत किया है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:30 PM IST
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जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, आल वेदर वंदे भारत एक्सप्रेस ने रचा इतिहास, एक क्लिक में जानिए ट्रेन नंबर, रूट, किराया और सबकुछ

Vande Bharat: भारतीय रेलवे ने 30 अप्रैल, 2026 को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब पहली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची. फूलों से सजी इस ट्रेन का स्थानीय लोगों, पर्यटकों और कारोबारी समुदाय सभी ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया. कुल 20 कोच वाली (जिसे पहले के 8 कोच वाले सेटअप से अपग्रेड किया गया है) इस आल वेदर वंदे भारत ट्रेन के जरिए श्रीनगर से जम्मू तक का सफर मात्र साढ़े चार घंटे में पूरा होगा. यह ट्रेन चेनाब ब्रिज और पीर पंजाल रेंज जैसे मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए सफर को आसान और सुहाना बनाएगी.

जम्मू तवी से रवाना हुई इस ट्रेन ने जम्मू और कश्मीर की सर्दियों और गर्मियों की राजधानियों के बीच एक नया, हाई स्पीड तेज रफ्तार सफर का रास्ता खोल दिया है.

ट्रेन का रूट और टाइमिंग

कम तापमान और मुश्किल हालात में भी कुशलता से चलने के लिए डिजाइन की गई यह ट्रेन, सड़क मार्ग से जुड़ी पहले की समस्याओं को हल कर देगी. यह सेवा हफ्ते में छह दिन चलेगी (मंगलवार को छोड़कर), और 267 किलोमीटर का सफर तय करेगी. इस दौरान यह सिर्फ 3 जगहों पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा (Shmata Vd Katra), रियासी (Riasi-reai) और बनिहाल (BANIHAL) रुकेगी आखिरी स्टॉपेज श्रीनगर (Srinagar SINA) होगा.

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जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच चलने वाली यह पहली सीधी 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ट्रेन आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की. इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे.

स्थानीय लोगों ने इस ट्रेन की शुरुआत होने पर खुशी जताते हुए एक बहुत बढ़िया कदम बताया. उनका कहना था कि इससे उन्हें हर मौसम में सफर करने की बहुत जरूरी सुविधा मिल गई है. इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से दोनों राजधानियों को सीधे जोड़ने की स्थानीय लोगों की पुरानी मांग अब पूरी हो गई है. वंदे भारत में सवार पैसेंजर्स भी बहुत उत्साहित नजर आए. इससे पहले जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सड़क से आने-जाने में बहुत समय लग जाता था. बर्फबारी से रोड बंद होने से सफर में अनिश्चितता भी बनी रहती थी. कारोबारियों ने भी इस ट्रेन सेवा के शुरू होने का स्वागत किया है. सबका मानना ​​है कि पर्यटन और तीर्थयात्रा के मुख्य सीजन से ठीक पहले शुरू हुई यह सेवा अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा देगी.

यात्रियों का अनुभव

पहली बार इस ट्रेन में सफ़र कर रहे अभिषेक गुप्ता ने कहा, 'यह एक बहुत ही शानदार अनुभव था. हमने सिर्फ़ 4.5 घंटे में अपना सफर पूरा कर लिया, और वह भी बिना किसी परेशानी के. सफ़र बहुत आरामदायक था. यह लोकल लोगों और सैलानियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया तोहफा है.

यह ट्रेन खास तौर पर खराब मौसम के लिए डिजाइन की गई है. इसमें बर्फबारी से निपटने के लिए खास तकनीक, सुरक्षा सिस्टम और घूमने वाली सीटें लगी हैं.

नॉर्दर्न रेलवे  (कश्मीर) के चीफ एरिया मैनेजर कपिल शर्मा ने बताया, 'वंदे भारत सेवा पहले 8 कोच में चलती थी. अब 20 कोच हैं. ये सेवा, पहले कटड़ा में ही खत्म हो जाती थी, अब सीधे जम्मू तक चलेगी. इस तरह ये ट्रेन अब केंद्र शासित प्रदेश की गर्मियों और सर्दियों की राजधानियों को आपस में जोड़ चुकी है. यात्रियों की क्षमता 500 से बढ़कर लगभग 1,425 हो गई है. इससे वेटिंग की समस्या दूर होगी. यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा.'

अप एंड डाउन की टाइमिंग जानिए

ट्रेनों के दो जोड़े हफ्ते में छह दिन चलेंगे. सुबह के समय, यह जम्मू तवी से 6:20 AM पर रवाना होगी और मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन 11:10 AM पर श्रीनगर पहुंचेगी. वहीं दोपहर में, यह जम्मू तवी से 1:20 PM पर रवाना होगी और 6:00 PM पर श्रीनगर पहुंचेगी. श्रीनगर से, सुबह के समय यह श्रीनगर नौगाम से 8 AM पर रवाना होगी और 12:40 PM पर जम्मू पहुंचेगी. वहीं दोपहर में, यह श्रीनगर नौगाम से 2 PM पर रवाना होगी और 6:50 PM पर जम्मू पहुंचेगी.

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About the Author
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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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