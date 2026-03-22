जम्मू यूनिवर्सिटी: जिन्ना, सर सैयद और इकबाल सिलेबस से हटेंगे? विवाद के बाद की गई सिफारिश

Jammu University syllabus row: जम्मू विश्वविद्यालय की विभागीय समिति ने राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से संबंधित विषयों को हटाने की सिफारिश की है. राज्य का स्टडी बोर्ड 24 मार्च 2026 को अपनी बैठक में इन सिफारिशों पर फैसला लेगा. राजनीतिक विज्ञान विषय के सिलेबस पर मचे घमासान के बाद इस फैसले से माहौल शांत होने की उम्मीद लगाई जा रही है. समिति ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के विरोध प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया है.

आपको बताते चलें कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में जोरदार प्रदर्शन करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संशोधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल जिन्ना पर आधारित अध्याय को तत्काल हटाने की मांग की थी. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश के विभाजन और दो-राष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख प्रतीक जिन्ना जैसे व्यक्तियों को छात्रों को पढ़ाना अस्वीकार्य है.

वीसी ने बनाई थी जांच कमेटी

वाइस चांसलर उमेश राय ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है. फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नरेश पाधा की अगुवाई वाली इस कमेटी को छात्रों की चिंताओं के मद्देनजर 'पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस' की जांच करने का काम सौंपा था. आपको बताते चलें कि 'जिन्ना' तो लंबे समय से कैंपस के पोस्टग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में शामिल हैं.

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राजनीतिक विज्ञान संकाय के विभागाध्यक्ष की राय

विवाद के बीच जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी, बलजीत सिंह मान ने सिलेबस का बचाव करते हुए कहा कि जिन्ना और दूसरे विचारकों को शामिल करना पूरी तरह से एकेडमिक है. वहीं यह फैसला देश भर की यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम के साथ-साथ UGC के नियमों के मुताबिक है. अपने बयान में उन्होंने आगे ये भी कहा कि एकेडमिक मुद्दे पर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी किसी भी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करती है, बल्कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए छात्रों के सामने अलग-अलग नजरिए पेश करती है.

डिपार्टमेंट का विवादों से पुराना नाता

हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट विवाद में घिरा हो. इससे पहले साल 2018 में, एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को टेररिस्ट कह दिया था. उस विवाद के बाद प्रोफेसर को सस्पेंड करके जांच शुरू की गई थी. हालांकि बाद में उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि उन्हें गलत तरीके से कोट किया गया था.