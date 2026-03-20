जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाए जाने को लेकर विवाद, प्रशासन के खिलाफ ABVP का हल्ला बोल

Jammu University Jinnah Controversy: जम्मू विश्वविद्यालय के सिलेबस में मुहम्मद अली जिन्ना को शामिल किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इसे हटाने की मांग की. उनका आरोप है कि यह निर्णय गलत है. छात्रों ने चेतावनी दी गई कि मांग न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा.
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Jinnah Controversy: जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस विभाग द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों ने सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किए जाने का कड़ा विरोध जताया.
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाने का निर्णय पाकिस्तान की सोच को बढ़ावा देने जैसा है. उनका कहना है कि जिन्ना ने कभी भी भारत के अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं किया, जबकि इस अध्याय के माध्यम से छात्रों के बीच एक अलग और भ्रामक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है. विरोध कर रहे छात्रों का आरोप है कि मुहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्तित्व को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और बीआर अंबेडकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं के साथ पढ़ाना देश की भावनाओं के खिलाफ है. उनका कहना है कि इससे छात्रों के मन में इतिहास को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है.
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प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की कि सिलेबस से इस अध्याय को तुरंत हटाया जाए. उनका कहना है कि यदि अल्पसंख्यकों से जुड़े विषय पढ़ाने हैं, तो उसमें भारत के अल्पसंख्यक समुदायों और उनके मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए, न कि देश के विभाजन से जुड़े व्यक्तित्व को.
ABVP कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वहीं, जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि किसी विषय को सिलेबस में शामिल करने का मतलब उसका समर्थन करना नहीं, बल्कि अकादमिक अध्ययन का हिस्सा होता है. हालांकि, विश्वविद्यालय का यह स्पष्टीकरण छात्रों और संगठनों को संतुष्ट नहीं कर पाया है. इस विवाद का असर छात्रों की पढ़ाई और परिसर के माहौल पर पड़ने की आशंका है.
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