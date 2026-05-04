जामनगर TADA कोर्ट का बड़ा फैसला, 1993 के हथियार तस्करी केस में 12 आरोपियों को सजा; दाऊद इब्राहिम की साजिश का पर्दाफाश

Jamnagar Special Court: जामनगर स्पेशल कोर्ट ने आज देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में अशांति फैलाने के लिए रची गई एक बड़ी आतंकवादी साजिश में शामिल 12 आरोपियों को TADA एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है. इस मामले में, कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय अपराध जगत के कुख्यात डॉन, दाऊद इब्राहिम को भगोड़ा घोषित कर दिया है. यह फैसला न केवल एक केस का अंत है, बल्कि यह देश की न्यायपालिका की ताकत और आतंकवाद के खिलाफ उसके सख्त रुख का भी एक प्रमाण है.

पोरबंदर के गोसाबारा बंदरगाह पर हथियारों की लैंडिंग

यह पूरा मामला 1993 के दौर का है, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी. इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, एक आतंकवादी समूह ने पूरे देश में अशांति फैलाने की साजिश रची. इस साजिश के तहत, पोरबंदर के गोसाबारा बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर हथियारों, विस्फोटकों और गोला-बारूद की लैंडिंग की गई. इन हथियारों को देश के विभिन्न हिस्सों में बांटकर आतंक फैलाने की कोशिश की गई थी. जांच के दौरान, यह खुलासा हुआ कि यह पूरी साजिश दाऊद इब्राहिम और उसके आतंकवादी गिरोह 'डी-कंपनी' द्वारा रची गई थी. दाऊद इब्राहिम लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी के रूप में जाना जाता है. कोर्ट ने इस मामले में दाऊद इब्राहिम को भगोड़ा घोषित करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

12 आरोपी दोषी करार

इस मामले में जामनगर कोर्ट द्वारा TADA (आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां निवारण अधिनियम) के तहत कुल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. इसमें सलाया इलाके के 2 लोग और बेदी (माधापर) का 1 व्यक्ति, साथ ही अन्य आरोपी शामिल हैं. इन सभी आरोपियों पर हथियारों को उतारने, उन्हें जमा करने और बांटने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है. अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर इन्हें दोषी पाया है. इस मामले में TADA एक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसे खास तौर पर आतंकवादी और विनाशकारी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था. इस एक्ट के तहत मुकदमा यह दिखाता है कि यह मामला कितना गंभीर था और इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या संबंध था.

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लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला

इस मामले में जांच और कानूनी कार्यवाही काफी लंबे समय तक चली. सालों तक सुनवाई, गवाहों के बयानों और सबूतों के विश्लेषण के बाद, अदालत ने अब अपना अंतिम फैसला सुनाया है.1993 के चकचरी गोसाबारा हथियार उतारने के मामले में 33 साल बाद, जामनगर की विशेष TADA अदालत ने माननीय अदालत ने आज 1993 के TADA मामले में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाया. देश को तबाह करने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए अदालत ने 12 आरोपियों को सजा सुनाई. सलाया में भारी मात्रा में RDX उतारा गया था. इस मामले में 11 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य को संदेह का लाभ मिला. जिन मुख्य आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उनमें उस्मान उस्मान कोरेजा और मोहम्मद अली शामिल हैं. हारून आदम संघार और अहमद इस्माइल औलिया को भी अदालत ने दोषी ठहराया है. अदालत ने आरिफ अब्दुल रहमान और इफ़्तिखार अंसारी को दोषी ठहराया. अहमद याकूब अंसारी और लक्ष्मण हरदास अहीर भी इस अपराध में दोषी पाए गए. अदालत ने मोहम्मद सलीम और उमर मियां मामू मियां को जेल की सजा सुनाई. इस्माइल अहमद यूनुस अंसारी और कादिर अहमद शेख को भी जेल की सजा सुनाई गई.

46 आरोपियों में से अदालत ने 12 आरोपियों को इन कठोर कारावास की सजा सुनाई

1. उस्मान उस्मान कोरेजा

2. मोहम्मद अली महमूद

3. हारून आदम संघार

4. अहमद इस्माइल औलिया

5. आरिफ अब्दुल रहमान

6. इफ़्तिखार अंसारी

7. अहमद याकूब अंसारी

8. लक्ष्मण हरदास अहीर

9. मोहम्मद सलीम

10. उमर मियां मामू मियां

11. इस्माइल अहमद यूनुस अंसारी

12. कादिर अहमद शेख